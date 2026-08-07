08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Acreano sobe ao palco com Ana Castela e traduz música da cantora em Libras

O momento foi compartilhado pelo profissional nas redes sociais

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acreano sobe ao palco com Ana Castela e traduz música da cantora em Libras
Show da cantora marcou a sexta noite da Expoacre 2026/Foto: Redes sociais

O show de Ana Castela na Expoacre 2026, na noite desta quinta-feira (6), teve um momento especial de inclusão. Durante a apresentação, o tradutor e intérprete de Libras Ruan Carvalho, servidor do Instituto Federal do Acre, subiu ao palco para traduzir uma das músicas da cantora para a Língua Brasileira de Sinais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O momento foi compartilhado pelo profissional nas redes sociais. “A boiadeira fez Libras junto comigo”, escreveu Ruan ao publicar registros da participação no show.

VEJA MAIS: Ana Castela atrai multidão de crianças e fãs para arena lotada da Expoacre

A própria Ana Castela também reagiu à interação e comentou sobre o aprendizado da linguagem de sinais. “Tô aprendendo, viu?”, escreveu a cantora em uma publicação nas redes sociais.

A participação de Ruan permitiu que pessoas surdas acompanhassem parte da apresentação por meio da interpretação em Libras, ampliando o acesso ao espetáculo.

A presença do intérprete no palco aconteceu durante uma das maiores atrações da programação da Expoacre 2026. O show de Ana Castela reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana e foi um dos momentos mais aguardados da feira.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.