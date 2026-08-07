O momento foi compartilhado pelo profissional nas redes sociais

Show da cantora marcou a sexta noite da Expoacre 2026/Foto: Redes sociais

O show de Ana Castela na Expoacre 2026, na noite desta quinta-feira (6), teve um momento especial de inclusão. Durante a apresentação, o tradutor e intérprete de Libras Ruan Carvalho, servidor do Instituto Federal do Acre, subiu ao palco para traduzir uma das músicas da cantora para a Língua Brasileira de Sinais.

O momento foi compartilhado pelo profissional nas redes sociais. “A boiadeira fez Libras junto comigo”, escreveu Ruan ao publicar registros da participação no show.

VEJA MAIS: Ana Castela atrai multidão de crianças e fãs para arena lotada da Expoacre

A própria Ana Castela também reagiu à interação e comentou sobre o aprendizado da linguagem de sinais. “Tô aprendendo, viu?”, escreveu a cantora em uma publicação nas redes sociais.

A participação de Ruan permitiu que pessoas surdas acompanhassem parte da apresentação por meio da interpretação em Libras, ampliando o acesso ao espetáculo.

A presença do intérprete no palco aconteceu durante uma das maiores atrações da programação da Expoacre 2026. O show de Ana Castela reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana e foi um dos momentos mais aguardados da feira.