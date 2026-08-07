O levantamento, que ouviu 103 comerciantes entre os dias 27 e 28 de julho

Comércio está confiante para o Dia dos Pais/Foto: Ilustrativa

O comércio de Rio Branco está confiante para uma das datas mais importantes do calendário varejista. De acordo com a pesquisa realizada pela Fecomércio-AC em parceria com a DataControl, 66% dos empresários da capital estão otimistas com as possibilidades de vendas para o próximo Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 9 de agosto.

O levantamento, que ouviu 103 comerciantes entre os dias 27 e 28 de julho, contempla segmentos estratégicos como vestuário, acessórios, cosméticos, móveis, eletrodomésticos, calçados e supermercados. Enquanto a maioria expressa otimismo, 22,0% dos entrevistados preveem estabilidade nas vendas, mantendo a normalidade do consumo no período. Outros 8,0% mostram-se ansiosos e 4,0% relatam falta de otimismo.

Para transformar a expectativa positiva em resultados concretos no caixa, o setor aposta em ferramentas de visibilidade e relacionamento. Para 77,5% dos comerciantes, a eficácia na divulgação da loja e dos produtos é o melhor caminho para atrair o público.

Na linha de frente das táticas comerciais, o investimento digital ganha protagonismo: 37,0% dos lojistas planejam destinar mais recursos para o marketing, e 36,0% vão intensificar o uso das redes sociais. Além disso, as empresas buscarão fidelizar os clientes oferecendo brindes (16,0%) e realizando sorteios relâmpagos (8,0%).

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No que diz respeito ao tíquete médio, 79,0% dos lojistas estimam que as compras por cliente devem alcançar até R$ 200, enquanto 21,0% apostam em valores superiores. Para viabilizar os negócios, 69,0% das empresas planejam oferecer facilidades de pagamento com parcelamentos em até 5 vezes, e 31,0% concederão prazos ainda maiores.

Para enfrentar a concorrência e se destacar no mercado, 39,0% dos entrevistados elegem o planejamento de vendas como a ferramenta principal, seguidos por 32,0% que focam no potencial dos bairros como nicho adequado de clientes e 16,0% que investem no incentivo a colaboradores eficientes.

O cenário geral do comércio também reflete o dinamismo do primeiro semestre de 2026: 57,0% dos comerciantes perceberam um saldo positivo com mais aberturas do que fechamentos de estabelecimentos na capital, consolidando o ambiente favorável para o avanço dos negócios neste segundo semestre.