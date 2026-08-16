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Agricultor de 75 anos morre afogado na zona rural do interior do Acre 

Corpo foi encontrado por familiar na comunidade Pentecostes

Por José Halif, ContilNet
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Agricultor de 75 anos morre afogado na zona rural do interior do Acre 
Familiar encontrou o corpo no local após ser alertado pelos latidos dos animais/ Foto: Reprodução

O agricultor João Gama, de 75 anos, morreu afogado na noite deste sábado (15), enquanto tomava banho em um local conhecido como “banho”, na comunidade Pentecostes, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

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Segundo informações, João tinha o costume de ir até o local para dar banho nos cachorros. Na noite do ocorrido, ele saiu acompanhado dos animais, mas demorou a retornar para casa. Diante da demora, um familiar decidiu ir até o local para procurá-lo.

Ao chegar, o familiar teria encontrado os cachorros latindo às margens da água e, ao verificar o local, percebeu que João estava dentro da água. Ele havia se afogado e já não apresentava sinais de vida.

Ainda conforme as informações do caso, João teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água. O registro de óbito aponta que o falecimento ocorreu por volta das 20h30, tendo como causa asfixia mecânica por afogamento.

João era agricultor, solteiro e natural de Benjamin Constant, no Amazonas. O corpo foi encaminhado para os procedimentos necessários e o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Agrovila, na Vila Assis Brasil, região do Deracre, em Cruzeiro do Sul.

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