Agricultor morto em acidente voltou ao Acre para vender terra

Natural de Mantena, em Minas Gerais, ele mantinha propriedades na região da Vila Santa Luzia

Geraldo morreu antes de conseguir concluir os planos de vender a propriedade e retornar para São Paulo | Foto: Reprodução

O agricultor Geraldo Vaz Bragança, de 81 anos, havia retornado ao Acre há aproximadamente um mês com um objetivo: organizar a venda de uma propriedade e voltar para São Paulo, onde sua esposa enfrentava problemas de saúde.

Geraldo morreu nesta segunda-feira (10), após se envolver em um grave acidente de trânsito no km 8 do Ramal 3, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul. Natural de Mantena, em Minas Gerais, ele mantinha propriedades na região da Vila Santa Luzia e havia voltado ao estado para cuidar dos imóveis e preparar a venda.

Segundo a vizinha Teresinha dos Anjos Tomé, Geraldo contava que precisava concluir a negociação da casa onde estava morando para retornar à família.

“Ele estava preparando a casa onde morava aqui perto da minha para vendê-la e assim retornar a São Paulo, onde a esposa estava doente. Ele me disse que tinha que ir embora, pois a esposa dele não estava bem de saúde há alguns anos”, relatou.

De acordo com Teresinha, Geraldo tinha pressa em resolver as questões relacionadas aos imóveis justamente para poder voltar para perto da esposa. Durante o período em que permaneceu no Acre, ele ficou responsável por cuidar das propriedades que mantinha na região.

A vizinha contou ainda que os dois eram próximos e costumavam passar as noites conversando e jogando dominó. No próprio dia da tragédia, Geraldo esteve com ela antes de seguir para uma propriedade no Ramal 3.

“Ele tinha ido até uma propriedade localizada no Ramal 3 e, na volta, ainda parou para comprar carne e preparar o almoço”, contou.

O que seria uma passagem temporária pelo Acre terminou de forma inesperada. Geraldo morreu antes de conseguir concluir os planos de vender a propriedade e retornar para São Paulo, deixando familiares e amigos abalados.

Um dos filhos de Geraldo mora em Rondônia e foi informado sobre a morte do pai. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser encaminhado aos familiares para o velório e sepultamento.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet