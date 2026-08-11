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Agricultor morto em acidente voltou ao Acre para vender terra

Natural de Mantena, em Minas Gerais, ele mantinha propriedades na região da Vila Santa Luzia

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Geraldo morreu antes de conseguir concluir os planos de vender a propriedade e retornar para São Paulo
Geraldo morreu antes de conseguir concluir os planos de vender a propriedade e retornar para São Paulo | Foto: Reprodução

O agricultor Geraldo Vaz Bragança, de 81 anos, havia retornado ao Acre há aproximadamente um mês com um objetivo: organizar a venda de uma propriedade e voltar para São Paulo, onde sua esposa enfrentava problemas de saúde.

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Geraldo morreu nesta segunda-feira (10), após se envolver em um grave acidente de trânsito no km 8 do Ramal 3, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul. Natural de Mantena, em Minas Gerais, ele mantinha propriedades na região da Vila Santa Luzia e havia voltado ao estado para cuidar dos imóveis e preparar a venda.

Segundo a vizinha Teresinha dos Anjos Tomé, Geraldo contava que precisava concluir a negociação da casa onde estava morando para retornar à família.

“Ele estava preparando a casa onde morava aqui perto da minha para vendê-la e assim retornar a São Paulo, onde a esposa estava doente. Ele me disse que tinha que ir embora, pois a esposa dele não estava bem de saúde há alguns anos”, relatou.

Geraldo morreu nesta segunda-feira (10), após se envolver em um grave acidente de trânsito

Geraldo morreu nesta segunda-feira (10), após se envolver em um grave acidente de trânsito | Foto: Reprodução

De acordo com Teresinha, Geraldo tinha pressa em resolver as questões relacionadas aos imóveis justamente para poder voltar para perto da esposa. Durante o período em que permaneceu no Acre, ele ficou responsável por cuidar das propriedades que mantinha na região.

A vizinha contou ainda que os dois eram próximos e costumavam passar as noites conversando e jogando dominó. No próprio dia da tragédia, Geraldo esteve com ela antes de seguir para uma propriedade no Ramal 3.

“Ele tinha ido até uma propriedade localizada no Ramal 3 e, na volta, ainda parou para comprar carne e preparar o almoço”, contou.

O que seria uma passagem temporária pelo Acre terminou de forma inesperada. Geraldo morreu antes de conseguir concluir os planos de vender a propriedade e retornar para São Paulo, deixando familiares e amigos abalados.

Um dos filhos de Geraldo mora em Rondônia e foi informado sobre a morte do pai. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser encaminhado aos familiares para o velório e sepultamento.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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