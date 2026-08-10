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Homem morre após carro bater de frente com caminhão na BR-364

Com a força do impacto, o homem ficou preso às ferragens do veículo

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Homem morre após carro bater de frente com caminhão na BR-364
Acidente aconteceu na BR-364/Foto: Reprodução

Um homem morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (10), na entrada do Ramal 3, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

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Segundo informações preliminares, o carro em que a vítima estava colidiu com um caminhão boiadeiro. Com a força do impacto, o homem ficou preso às ferragens do veículo.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o resgate. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

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