Homem morre após carro bater de frente com caminhão na BR-364

Com a força do impacto, o homem ficou preso às ferragens do veículo

Acidente aconteceu na BR-364/Foto: Reprodução

Um homem morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (10), na entrada do Ramal 3, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações preliminares, o carro em que a vítima estava colidiu com um caminhão boiadeiro. Com a força do impacto, o homem ficou preso às ferragens do veículo.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o resgate. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.