O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, visitou, na tarde desta quinta-feira (13), em São Paulo, a Fundação Dom Cabral (FDC), instituição brasileira de educação executiva reconhecida internacionalmente. A agenda teve como objetivo conhecer experiências e soluções que possam contribuir para o planejamento de longo prazo, a modernização da administração municipal e a capacitação de gestores e lideranças da Prefeitura.

A visita foi articulada pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Branco, empresário Marcelo Moura, e contou com a participação do vereador Matheus Paiva, do superintendente da RBTrans, coronel Marcos Coutinho, e do diretor de Gestão da Secretaria Municipal de Educação, Adauto Gois.

A comitiva foi recebida pelo vice-presidente de Educação Executiva, André Proença, que apresentou parte do trabalho desenvolvido pela instituição e as possibilidades de construção de programas voltados às necessidades específicas da administração pública.

Referência nacional com atuação internacional

Fundada em Belo Horizonte, em agosto de 1976, a Fundação Dom Cabral nasceu a partir da iniciativa do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo e do professor Emerson de Almeida. Ao longo de cinco décadas, expandiu sua atuação e hoje mantém, entre outras estruturas, um campus em São Paulo, além de presença por meio de redes e parcerias nacionais e internacionais.

A instituição trabalha com educação executiva, formação de lideranças, estratégia, gestão e produção de conhecimento. Na área pública, a FDC desenvolve programas direcionados ao fortalecimento de gestores e organizações, com atuação que inclui formação de servidores e lideranças, estudos, diagnósticos, indicadores e desenvolvimento de capacidades institucionais para melhorar a formulação e a execução de políticas e serviços públicos.

A relevância da instituição também é reconhecida internacionalmente. No ranking de Educação Executiva de 2026 do jornal britânico Financial Times, a Fundação Dom Cabral ocupa a 4ª posição mundial em Programas Abertos e a 11ª colocação em Programas Customizados, desenvolvidos sob medida para organizações.

Durante a reunião, André Proença explicou que a experiência da Fundação com o setor público permite trabalhar desde a formação das equipes até a construção de estratégias de desenvolvimento de longo prazo.

“A Fundação trabalha na área pública já há alguns anos. A gente trabalha na esfera nacional, estadual e também municipal. A gente pode fazer um trabalho de desenvolvimento das lideranças, dos gestores, trabalhar o planejamento estratégico, desde a concepção do plano de longo prazo, um plano de Estado, até a transformação desse plano na prática, gerando o bem e o impacto para a sociedade”, afirmou.

Segundo Proença, as soluções podem ser construídas de acordo com as necessidades identificadas pela própria gestão municipal.

“A gente tem pós-graduação, temos cursos abertos, temos também o que a gente chama de programas customizados. Então, à medida da necessidade da Prefeitura, a gente pode desenvolver um programa adequado para vocês”, explicou.

Planejamento para 10 e 20 anos

Para o prefeito Alysson Bestene, conhecer instituições que trabalham com planejamento, formação e inovação faz parte da estratégia de buscar referências capazes de auxiliar Rio Branco a se preparar não somente para os desafios imediatos, mas também para o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas.

“Estamos pensando em uma Rio Branco melhor, desenvolvida, pensando nas pessoas, com políticas públicas que venham se consolidar, de fato, no desenvolvimento e na modernização da nossa capital”, evidenciou.

O gestor municipal destacou a formação dos servidores e gestores como uma das possibilidades apresentadas durante o encontro.

“Através da formação e da capacitação dos gestores e das lideranças, podemos desenvolver políticas públicas que venham, de fato, beneficiar a população de Rio Branco no seu crescimento e desenvolvimento, para que ela possa prosperar ainda mais ao longo de 10, 20 anos”, ressaltou.

A visita não representa, neste momento, a formalização de contrato ou convênio, mas abre o diálogo para a avaliação de futuras parcerias e projetos entre a Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Dom Cabral, de acordo com as necessidades da administração municipal.

Para Bestene, a busca por instituições de referência pode trazer novas ferramentas para o planejamento da capital. “É isso que a gente tem buscado: bons parceiros. Essa visita à Dom Cabral pode possibilitar e gerar bons frutos no futuro, olhando internamente para a nossa equipe e também para desenvolver bons projetos para a cidade de Rio Branco”, concluiu o prefeito.

Conhecimento em eficiência da gestão

Responsável pela articulação da agenda, o presidente da CDL, Marcelo Moura, destacou que a aproximação entre poder público, iniciativa privada e instituições produtoras de conhecimento pode contribuir para melhorar a eficiência da gestão e, consequentemente, os serviços oferecidos à população.

“A ideia é criar uma rede de ajuda, transferindo conhecimento, para que a gente também faça parcerias privadas que venham atender à necessidade da população. Falou-se muito sobre vocação econômica, sobre como vamos posicionar o nosso município”, destacou.

Para Moura, as particularidades econômicas e sociais da Amazônia tornam ainda mais importante investir na preparação dos responsáveis pela administração dos recursos públicos.

“Fazer gestão pública na Amazônia é muito difícil, porque temos muita pobreza e a geração de riqueza é limitada. Isso traz uma necessidade ainda maior de fazer a gestão do recurso público com muita eficiência. Acredito que o caminho é esse: conhecimento, capacitar os gestores e criar uma boa rede de capacitação para que o nosso município faça um serviço cada vez melhor”, disse.

O vereador Matheus Paiva ressaltou a presença conjunta do Executivo, Legislativo e setor empresarial na busca por experiências que possam ser aproveitadas em Rio Branco.

“Temos aqui a iniciativa privada, representada pelo Marcelo, o prefeito Alysson Bestene e eu, como vereador, representando o Poder Legislativo. São os poderes públicos e a iniciativa privada buscando planejamento, soluções e experiências, sempre pensando no desenvolvimento da nossa cidade e também do nosso estado do Acre”, frisou.