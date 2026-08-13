Bocalom e Lula estão entre candidatos que usam chapéu na foto da urna

Outros 218 candidatos aparecem com algum tipo de adorno na cabeça nas fotos

Lula e Bocalom estão no grupo de candidatos com chapéu na foto de urna/Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao Governo do Estado, Tião Bocalom (PSDB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, aparecem no grupo de mais de 200 candidatos que tiraram fotos para a urna eletrônica usando adornos de cabeça.

Bocalom adotou o uso do chapéu há alguns anos, enquanto Lula passou a usar o acessório desde que passou por uma cirurgia em abril.

De acordo com o levantamento realizado pelo site Valor Econômico, outros 218 candidatos aparecem com algum tipo de adorno na cabeça nas fotos das urnas. O número pode mudar até o dia 15 de agosto, data máxima para o registro, com novas candidaturas ou substituições de foto.

Segundo o site, as regras estabelecidas pelo TSE apontam que a fotografia deve mostrar o candidato de frente, em plano de busto e com traje adequado para documento oficial.

As regras do TSE asseguram a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas, além de indumentárias religiosas.

Uma resolução do TSE, de 2019, proíbe elementos cênicos e adereços que possam dificultar o reconhecimento do candidato, mas uma decisão de 2022 flexibilizou a regra, quando autorizou um candidato a deputado federal usar boné de aba reta na foto da urna.

Além de Bocalom, o candidato a deputado estadual do Mato Grosso, Gilberto Moacir Cattani, do PL, também aparece usando chapéu.