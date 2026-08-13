Posto Jardim Primavera está localizado na Estrada Dias Martins/Foto: Maria Fernanda Arival/ContilNet

Para quem busca praticidade na rotina e deseja resolver diferentes demandas em um único endereço, o Posto Primavera se destaca como uma parada completa na região. O espaço combina serviços automotivos diversificados, comodidades para o motorista e diferenciais exclusivos de atendimento.

Na pista, o posto oferece opções completas de combustíveis para veículos de passeio, com disponibilidade de gasolina comum e a versão aditivada Ipimax. Já para os motoristas que usam carros mais pesados, o abastecimento conta com diesel S10 e S500 operados com foco na segurança.

Como cortesia aos clientes, o estabelecimento disponibiliza um calibrador totalmente gratuito para a manutenção rápida dos pneus. Além disso, o cliente conta com a linha de lubrificantes Ipiranga disponível para compra para os cuidados com o automóvel.

O conceito de conveniência vai além dos serviços mecânicos e de abastecimento. Enquanto a equipe realiza os cuidados necessários no veículo, os clientes podem fazer uma pausa na loja de conveniência do posto para desfrutar de um café ou um lanche.

Entre as principais novidades anunciadas pelo estabelecimento está a instalação de uma lavanderia completa em suas dependências, agregando ainda mais utilidade à rotina de quem frequenta o local.

Com serviços gratuitos e uma equipe preparada para prestar suporte, o Posto Primavera reforça seu convite para motoristas que valorizam agilidade, conforto e bom atendimento.

Promoção Ipiranga

O Posto Jardim Primavera, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco, faz parte da promoção da rede de postos Ipiranga, a “Parada Completa”. A campanha vai distribuir mais de R$ 1 milhão em prêmios, além de centenas de ingressos para um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock In Rio.

Os clientes podem ativar sua participação pelo App KMV ou maquininha e fazer sua parada completa no posto Ipiranga. A ação é válida até 17 de agosto de 2026.

A promoção conta com duas dinâmicas de premiação: os prêmios rápidos na hora de pagar e os grandes sorteios finais. Ao abastecer utilizando o aplicativo KMV, o cliente concorre instantaneamente a mais de R$ 350 mil em vales-combustível e tanques cheios, e 600 ingressos para o Rock in Rio.