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Antigo Hotel Comfort vira ponto de encontro de jovens em Rio Branco

Imóvel desocupado tem recebido paredões de som e grupos que permanecem no local

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Antigo Hotel Comfort vira ponto de encontro de jovens em Rio Branco
Imóvel desocupado em Rio Branco recebe paredões de som automotivo nas noites do fim de semana/ Foto: @clickac

O edifício que abrigava o antigo Hotel Comfort, localizado em Rio Branco, passou a registrar uma nova movimentação urbana no período noturno. O espaço desocupado, popularmente chamado na região de “hotel abandonado”, transformou-se em ponto de reunião para grupos de jovens.

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Durante os finais de semana, a área no entorno do imóvel é ocupada por veículos equipados com paredões de som. Frequentadores usam o local para encontros, dança e convivência, em reuniões que costumam se estender ao longo de toda a madrugada até o amanhecer.

A ocupação do local atrai a atenção de quem passa pela região e coloca a estrutura desativada na rota do entretenimento informal dos fins de semana na capital.

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