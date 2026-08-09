DNIT mantém interdição em ponte da BR-364 por risco à segurança
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) manteve a situação de emergência na ponte sobre o Rio Caeté, localizada no km 282,65 da BR-364, em Sena Madureira. A medida, publicada na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial da União (DOU) foi adotada porque, segundo a portaria publicada pelo órgão, “a situação que motivou a intervenção emergencial ainda não foi integralmente solucionada”.
Operação da PF mira fraude no Seguro-Defeso em cidades do Acre
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (7), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante uma investigação sobre possíveis fraudes envolvendo o cadastro de pescadores artesanais no Acre.
Acreano sobe ao palco com Ana Castela e traduz música da cantora em Libras
O show de Ana Castela na Expoacre 2026, na noite desta quinta-feira (6), teve um momento especial de inclusão. Durante a apresentação, o tradutor e intérprete de Libras Ruan Carvalho, servidor do Instituto Federal do Acre, subiu ao palco para traduzir uma das músicas da cantora para a Língua Brasileira de Sinais.
Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal
Um novo Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros será construído às margens da BR-163, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O início da implantação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364
Cinco moradores de Acrelândia perderam a vida em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, em Rondônia. As vítimas viajavam em um carro de passeio que colidiu de frente com uma carreta nas proximidades do distrito de Vista Alegre, no trecho da rodovia entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).
Comitiva chinesa desembarca no Acre para abrir novos mercados
O Acre recebeu nesta quarta-feira (5) uma missão empresarial chinesa que reuniu representantes do setor produtivo, empresários, cooperativas e instituições voltadas ao comércio exterior durante o Encontro de Oportunidades de Negócios Brasil–China, realizado em Rio Branco. A programação teve como foco apresentar o potencial econômico do estado, aproximar investidores e ampliar as oportunidades de exportação para o mercado asiático.
Governo altera ponto facultativo da Revolução Acreana e garante feriadão
O Governo do Acre alterou a data do ponto facultativo em homenagem ao Início da Revolução Acreana. A mudança foi oficializada por meio do Decreto nº 11.935, publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE).
Onda polar chega ao Acre na próxima semana com ventos fortes e chuvas
O tempo deve mudar no Acre no início da próxima semana, com previsão de chuva e uma leve redução nas temperaturas. Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui, uma fraca onda polar deve alcançar o estado nas primeiras horas da próxima terça-feira (11).
Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas
Uma grave colisão frontal entre um Fiat Uno e uma carreta, registrada na tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, cerca de 20 quilômetros após o distrito de Extrema, em Rondônia, deixou cinco pessoas mortas e provocou grande comoção no município de Acrelândia, no interior do Acre.
URGENTE: Binho Marques deixa suplência de Jorge Viana; entenda
O ex-governador Binho Marques anunciou que não poderá integrar a chapa de Jorge Viana como segundo suplente na disputa pelo Senado nas eleições de 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta, na qual ele explica os motivos da mudança.