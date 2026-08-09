09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Tragédia na BR-364 e onda polar: veja as mais lidas da semana

Concurso, polícia, política, cotidiano e mais: veja as mais lidas da semana no ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Tragédia na BR-364 e onda polar: veja as mais lidas da semana
Entre as vítimas fatais estão servidora pública de Acrelândia e sua filha de 9 anos/ Foto: ContilNet
Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

DNIT mantém interdição em ponte da BR-364 por risco à segurança

DNIT mantém interdição em ponte da BR-364 por risco à segurança

Ponte segue interditada na rodovia/Foto: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) manteve a situação de emergência na ponte sobre o Rio Caeté, localizada no km 282,65 da BR-364, em Sena Madureira. A medida, publicada na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial da União (DOU) foi adotada porque, segundo a portaria publicada pelo órgão, “a situação que motivou a intervenção emergencial ainda não foi integralmente solucionada”.

Operação da PF mira fraude no Seguro-Defeso em cidades do Acre

Operação da PF mira fraude em cadastro de pescadores em Rio Branco e CZS

Operação da PF mira fraude em cadastro de pescadores em Rio Branco e CZS | Foto: Ascom PF

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (7), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante uma investigação sobre possíveis fraudes envolvendo o cadastro de pescadores artesanais no Acre.

Acreano sobe ao palco com Ana Castela e traduz música da cantora em Libras

Acreano sobe ao palco com Ana Castela e traduz música da cantora em Libras

Show da cantora marcou a sexta noite da Expoacre 2026/Foto: Redes sociais

O show de Ana Castela na Expoacre 2026, na noite desta quinta-feira (6), teve um momento especial de inclusão. Durante a apresentação, o tradutor e intérprete de Libras Ruan Carvalho, servidor do Instituto Federal do Acre, subiu ao palco para traduzir uma das músicas da cantora para a Língua Brasileira de Sinais.

Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal

Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal

Obra atenderá motoristas em Dourados/Foto: Reprodução

Um novo Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros será construído às margens da BR-163, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O início da implantação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364

Quem são as cinco vítimas que morreram em acidente trágico na BR-364

Vítimas eram de Acrelândia, interior do Acre/Foto: Reprodução

Cinco moradores de Acrelândia perderam a vida em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, em Rondônia. As vítimas viajavam em um carro de passeio que colidiu de frente com uma carreta nas proximidades do distrito de Vista Alegre, no trecho da rodovia entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

Comitiva chinesa desembarca no Acre para abrir novos mercados

Comitiva chinesa desembarca no Acre para abrir novos mercados

Evento é organizado pelo Sicoob Credisul. — Foto: ContilNet

O Acre recebeu nesta quarta-feira (5) uma missão empresarial chinesa que reuniu representantes do setor produtivo, empresários, cooperativas e instituições voltadas ao comércio exterior durante o Encontro de Oportunidades de Negócios Brasil–China, realizado em Rio Branco. A programação teve como foco apresentar o potencial econômico do estado, aproximar investidores e ampliar as oportunidades de exportação para o mercado asiático.

Governo altera ponto facultativo da Revolução Acreana e garante feriadão

Decreto altera folga da Revolução Acreana para sexta-feira

Revolução Acreana | Foto: Reprodução

O Governo do Acre alterou a data do ponto facultativo em homenagem ao Início da Revolução Acreana. A mudança foi oficializada por meio do Decreto nº 11.935, publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Onda polar chega ao Acre na próxima semana com ventos fortes e chuvas

Inmet prevê risco de chuvas intensas e ventos fortes ao longo deste sábado (25). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo”

Conforme Friale, há possibilidade de chuvas no Acre já a partir de segunda-feira (10) | Foto: Anne Nascimento/ContilNet

O tempo deve mudar no Acre no início da próxima semana, com previsão de chuva e uma leve redução nas temperaturas. Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui, uma fraca onda polar deve alcançar o estado nas primeiras horas da próxima terça-feira (11).

Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas

Tragédia na BR-364: colisão entre Fiat Uno e carreta mata cinco pessoas

Entre as vítimas fatais estão servidora pública de Acrelândia e sua filha de 9 anos/ Foto: ContilNet

Uma grave colisão frontal entre um Fiat Uno e uma carreta, registrada na tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, cerca de 20 quilômetros após o distrito de Extrema, em Rondônia, deixou cinco pessoas mortas e provocou grande comoção no município de Acrelândia, no interior do Acre.

URGENTE: Binho Marques deixa suplência de Jorge Viana; entenda

URGENTE: Binho Marques deixa suplência de Jorge Viana; entenda

Decisão foi anunciada em carta aberta/Foto: Reprodução

O ex-governador Binho Marques anunciou que não poderá integrar a chapa de Jorge Viana como segundo suplente na disputa pelo Senado nas eleições de 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta, na qual ele explica os motivos da mudança.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.