Um novo Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros será construído às margens da BR-163, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O início da implantação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Cinco moradores de Acrelândia perderam a vida em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (6), na BR-364, em Rondônia. As vítimas viajavam em um carro de passeio que colidiu de frente com uma carreta nas proximidades do distrito de Vista Alegre, no trecho da rodovia entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).