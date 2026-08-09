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Show de Bruno & Marrone terá anúncio de atração nacional em Rio Branco

Produtora faz anúncio surpresa no palco durante a apresentação da dupla sertaneja

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Show de Bruno & Marrone terá anúncio de atração nacional em Rio Branco
Produtora Inove Eventos trará novo nome de peso do cenário da música brasileira para o Acre em novembro/ Foto: Reprodução

O show da dupla Bruno & Marrone na noite deste domingo (9/8), em Rio Branco, reservará um momento de surpresa para o público. A produtora Inove Eventos, responsável pela realização do show na capital, confirmou que fará o anúncio de mais uma grande atração nacional agendada para se apresentar no Acre no mês de novembro.

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A revelação do nome do artista ou grupo brasileiro será feita diretamente no palco durante a apresentação dos sertanejos.

Para o público geral e a imprensa, a confirmação oficial da atração e as informações sobre o evento de novembro serão divulgadas na segunda-feira (10/8), prometendo movimentar a agenda cultural e de entretenimento do estado no final do ano.

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