Ao lado da mãe e da parteira, Alan Rick abre campanha ao governo

Vídeo resgata origem do candidato e faz crítica à atual gestão estadual

Alan abre campanha ao lado da mãe e parteira/Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) iniciou oficialmente a campanha eleitoral neste domingo (16) com um vídeo gravado em frente à maternidade onde nasceu. A peça reúne a mãe dele, Maria Gorete, e Toinha, parteira que acompanhou seu nascimento.

A estratégia aposta na história pessoal do candidato para apresentar o lema “Trabalho e Esperança” e reforçar sua ligação com o estado.

“Alan, peguei você em minhas mãos. Agora Deus está colocando o povo do Acre nas suas mãos”, afirma Toinha durante a gravação.

Em seguida, Maria Gorete pede que o filho mantenha o compromisso com o estado. “Alan, você é um bom filho, sempre teve um coração bondoso. Só lhe peço uma coisa: honre a nossa terra”, diz.

Alan Rick aproveita o vídeo para pedir votos e afirmar que apresentará aos eleitores as propostas previstas no plano de governo. O candidato também faz críticas à atual administração estadual ao declarar que “um desgoverno não pode ter continuidade”.

A gravação termina com o compromisso de “honrar o Acre da gente”, frase escolhida para reforçar a mensagem central da campanha.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet está autorizada desde este domingo, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Já o horário gratuito no rádio e na televisão será exibido de 28 de agosto a 1º de outubro.