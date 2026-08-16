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Domingo terá calor de até 37°C e risco de temporais no Acre

Previsão indica sol, ventos e chuvas rápidas em diferentes regiões

Por Redação ContilNet
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Domingo terá calor de até 37°C e risco de temporais no Acre
Domingo será de calor e chuva no Acre/Foto: Reprodução

O domingo (16) será marcado por calor, períodos de sol e presença de nuvens em todo o Acre. Apesar do tempo ventilado em parte do estado, há possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que podem ganhar força e vir acompanhadas de temporais isolados.

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Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, a probabilidade de chuvas fortes e temporais é considerada média tanto no leste e sul quanto no centro e oeste acreano.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, os ventos devem variar entre fracos e moderados, com rajadas vindas do norte e alterações de noroeste e nordeste. Durante a tarde, a umidade relativa do ar pode cair para índices entre 35% e 45%.

Já nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o calor também predomina, mas podem ocorrer chuvas passageiras em pontos isolados. A umidade mínima deve variar entre 45% e 55%, enquanto, ao amanhecer, os índices podem chegar a 100%.

Veja as temperaturas previstas

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas devem variar entre 22°C e 36°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil podem registrar as maiores máximas do dia, entre 35°C e 37°C.

Para Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Feijó, a previsão aponta mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de até 36°C.

Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem marcar entre 22°C e 34°C.

A previsão reforça que as chuvas serão localizadas. Dessa forma, algumas cidades podem registrar pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento, enquanto outras áreas devem permanecer apenas com sol, nuvens e calor ao longo do dia.

As informações são do pesquisador meteorológico Davi Friale, publicadas no portal O Tempo Aqui.

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