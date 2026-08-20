Ao lado de Marcus, Mailza reúne lideranças comunitárias de Rio Branco

A governadora do Acre, Mailza Assis, participou, nesta quinta-feira (20), de uma reunião com apoiadores e lideranças comunitárias de diferentes bairros de Rio Branco. O encontro também contou com a presença da candidata a vice-governadora Jéssica Sales e do candidato a deputado estadual Marcus Alexandre.

Durante a reunião, Mailza destacou que o encontro foi organizado como um espaço para ouvir as demandas apresentadas pelas lideranças e discutir propostas voltadas às diferentes regiões da capital acreana.

A governadora disse ainda que pretende utilizar o diálogo com moradores e representantes comunitários para identificar as principais necessidades de cada região e auxiliar na elaboração de propostas.

“Abrimos a semana com muito trabalho, com muita energia boa e a exemplo disso é essa reunião que foi preparada aqui hoje, com lideranças de toda Rio Branco, de todos os bairros, através da convocação do candidato a deputado estadual, Marcus Alexandre. E eu estou muito feliz de participar disso, ter um momento para ouvir as pessoas para entender as necessidades de cada bairro, de cada região, e assim poder planejar melhor, tomar decisões mais assertivas em prol da nossa população acreana”, declarou.

Mailza também mencionou a participação de Jéssica Sales no encontro e afirmou que o projeto eleitoral do grupo está aberto à construção conjunta de propostas.

“Iremos conversar juntas, eu quero deixar os meus agradecimentos e colocar o nosso projeto à disposição para discutirmos juntos propostas melhores para o nosso estado”, acrescentou.

Marcus Alexandre, por sua vez, falou sobre as atividades realizadas nos primeiros dias da campanha e afirmou que tem percorrido diferentes regiões de Rio Branco.

“Nós estamos na primeira semana de campanha com ritmo intenso. Já fizemos caminhada na estação, no São Francisco, na Baixada. Amanhã estaremos na parte alta, Alto Alegre, Tancredo Neves, Lavocá. Então eu estou muito feliz, uma campanha que eu estou fazendo de todo o meu coração, ao lado dessa grande governadora Mailza”, afirmou.

O candidato também destacou a participação de Mailza na reunião e disse que o encontro permite às lideranças comunitárias apresentar demandas e contribuir com as discussões sobre o plano de governo.

“Hoje vem aqui ouvir as lideranças de bairro, as lideranças comunitárias, vem aqui discutir sobre o plano de governo e aquilo que nós podemos fazer a partir do ano que vem, com muito diálogo. Porque isso tem sido um diferencial da nossa governadora, que ela para, ela ouve, ela dá atenção”, declarou Marcus Alexandre.

Ao finalizar, o candidato afirmou estar satisfeito com o início da campanha e com a participação das lideranças no encontro.

“É uma pessoa (Mailza Assis) que demonstra que está comprometida cada vez mais em melhorar, em avançar o nosso estado. Então eu estou muito feliz de estar ao lado dela e ao lado dessas lideranças que estão aqui hoje” concluiu.