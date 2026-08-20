Ricardo também resumiu o tom que pretende levar ao longo da disputa eleitoral

Ricardo Leite durante bandeiraço/Foto: ContilNet

O candidato a vice-governador Ricardo Leite, que compõe a chapa de Alan Rick, participa, nesta quinta-feira (20), de um bandeiraço no sinal da Avenida Ceará, em Rio Branco. A mobilização reúne apoiadores da candidatura de Jarude e faz parte da agenda de campanha.

Em entrevista ao ContilNet, Ricardo destacou os primeiros dias da campanha eleitoral e afirmou que a militância tem abraçado a candidatura com entusiasmo, esperança e amor.

“Olha, uma caminhada linda, com muito amor, com muita esperança. Hoje estamos aqui participando do bandeiraço do Jarude. Olha a militância abraçando a campanha”, declarou.

Segundo o candidato, a proposta é realizar uma campanha próxima da população, com diálogo e uma mensagem de união.

“Vamos fazer uma campanha pé no chão, com amor, abraçando as pessoas, para que todo mundo se sinta com muita alegria”, afirmou.

Ricardo Leite também resumiu o tom que pretende levar ao longo da disputa eleitoral.

“É isso que a gente vai fazer: a campanha da esperança, a campanha do amor, a campanha da paz. Vamos juntos, que agora é 10”, concluiu.

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