Fim de semana terá mínimas de 17°C e umidade abaixo de 30%

Apesar das manhãs mais frescas, o fim de semana será marcado por tempo firme e seco

Os primeiros 20 dias de agosto tiveram chuvas acima da média em grande parte do Acre/Foto: ContilNet

O fim de semana deve começar com temperaturas mais amenas no Acre, principalmente durante as primeiras horas do dia. A nona onda polar de 2026 começou a entrar no estado nesta quinta-feira, 20 de agosto, e deve diminuir o calor nas noites e madrugadas, sem provocar, porém, uma friagem típica.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) pelo meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Segundo a previsão, Rio Branco terá mínimas entre 17°C e 20°C ao amanhecer durante o fim de semana. A mesma faixa de temperatura deve ser registrada em Brasileia e em outros municípios do leste e do sul do estado.

No centro do Acre e no Vale do Juruá, o efeito da massa de ar polar será menor. Nessas regiões, as mínimas devem variar entre 20°C e 23°C.

Apesar das manhãs mais frescas, o fim de semana será marcado por tempo firme e seco. Os ventos devem soprar de fracos a moderados, com rajadas vindas da direção sudeste, deixando o estado mais ventilado.

A umidade relativa do ar também será um dos principais pontos de atenção. Durante as tardes, os índices podem ficar abaixo de 30%, embora permaneçam acima de 25%. A condição é considerada de atenção para a saúde humana, especialmente nos períodos mais quentes do dia.

Durante as noites, a umidade também poderá ficar abaixo de 80%, algo que, segundo a previsão, pode ocorrer pela primeira vez neste ano.

Na prática, o cenário previsto para o fim de semana é de manhãs mais frescas e tardes quentes e secas. A onda polar deve aliviar temporariamente as temperaturas mais baixas, mas não será suficiente para provocar uma queda acentuada durante todo o dia.

O alívio, no entanto, pode ser passageiro. Para a próxima semana, a previsão aponta para o retorno de dias muito quentes, ensolarados e secos em todo o Acre. Há possibilidade, inclusive, de novos recordes de calor e de baixa umidade.

Até o momento, a maior temperatura registrada em Rio Branco em 2026 foi de 35,6°C, no dia 10 de agosto. No estado, o maior registro foi de 36,2°C, em Assis Brasil, no dia 16 deste mês. A menor umidade relativa do ar na capital foi de 33%, registrada no dia 17 de agosto.

Mesmo com a previsão de tempo seco para o fim de semana, os primeiros 20 dias de agosto tiveram chuvas acima da média em grande parte do Acre. No Alto Acre, os volumes registrados também contribuíram para manter o nível do rio Acre, em Rio Branco, acima do esperado para o período.