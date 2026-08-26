Após dupla ser a mais votada em 2022, Nicolau e Socorro Neri repetem ‘dobradinha’

Socorro e Nicolau repetem parceria eleitoral/Foto: ContilNet

A deputada federal Socorro Neri, candidata à reeleição, afirmou nesta quarta-feira (26) que está mais confiante para a disputa eleitoral após renovar a parceria política com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP).

Os dois repetem em 2026 a dobradinha firmada na eleição de 2022, quando Nicolau disputou uma vaga na Assembleia Legislativa e Socorro Neri concorreu à Câmara dos Deputados. Naquele pleito, ambos terminaram como os candidatos mais votados do Acre em suas respectivas disputas.

Durante o lançamento da campanha de Nicolau, nesta quarta-feira, o deputado reafirmou publicamente que Socorro Neri é sua candidata a deputada federal. No palco, ele declarou que ela é “a deputada dele”, reforçando a aliança para a nova eleição.

Em entrevista ao ContilNet, Socorro destacou os resultados da parceria anterior e disse que a repetição da dobradinha representa um importante reforço para sua campanha.

“É muito bom a gente perceber, e isso serve de credencial, que quatro anos atrás, Nicolau e eu fizemos parceria e nos tornamos os deputados mais votados daquele pleito de 2022. Quatro anos depois, estamos recriando a parceria, estamos caminhando juntos”, afirmou.

A deputada disse considerar uma honra contar novamente com o apoio de Nicolau, a quem classificou como um político consolidado e com forte base eleitoral.

“Isso para mim é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, é contar com o apoio de um deputado tão atuante, tão consolidado, com uma base muito forte, com resultados concretos. Não é para qualquer um”, declarou.

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Socorro afirmou ainda que a parceria renovada aumenta sua confiança na busca pela permanência na Câmara dos Deputados. Segundo ela, o objetivo é renovar o mandato com base no trabalho desenvolvido nos últimos anos.

“Eu me sinto muito motivada e eu me sinto muito mais confiante nessa parceria com o Nicolau e conseguimos renovar o nosso mandato, que eu sei que já caiu no gosto da população, está no coração das pessoas”, disse.

A deputada também defendeu a necessidade de eleger representantes com autonomia e compromisso com o Acre.

“Elas sabem que nós precisamos de mandatos altivos, autônomos, com honestidade e de fato voltados para o nosso Estado”, afirmou.