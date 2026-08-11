Segundo o médico, a causa da morte ainda não pode ser determinada

A morte de Raimunda Osório, que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em uma academia de Cruzeiro do Sul, chamou atenção para a importância de observar sinais apresentados pelo corpo antes e durante a prática de exercícios físicos.

O médico e socorrista do Samu, Caio Rodrigues, relatou que a equipe foi acionada por volta das 6h para atender uma mulher que havia passado mal durante o treino. Quando os profissionais chegaram ao local, uma médica já realizava as primeiras manobras de reanimação.

“Chegando ao local, a gente já se deparou com a médica prestando esse primeiro atendimento. Assumimos o atendimento da paciente, fizemos todas as medidas possíveis e necessárias para o caso, com utilização de acesso venoso periférico, adrenalina, ventilação com oxigênio, mas infelizmente ela acabou não resistindo”, explicou o socorrista.

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Segundo Caio Rodrigues, a causa da morte ainda não pode ser determinada. Populares relataram que Raimunda teria chegado à academia reclamando de dor de cabeça, mas decidiu realizar o treino mesmo assim. Durante o atendimento, os profissionais também observaram sangramento na cavidade oral e no nariz. O médico destacou, porém, que não é possível afirmar se o caso foi provocado por um infarto, AVC ou outra condição sem exames específicos.

“Não sabemos ao certo qual foi a causa do acontecimento. Não sabemos dizer se foi por conta de um AVC, se foi um infarto. Para isso teria que fazer uma autópsia ou então ter uma descrição do acontecimento pelos populares com mais riqueza de detalhes”, afirmou.

O socorrista também esclareceu que a prática de exercícios físicos, de forma geral, é considerada benéfica para a saúde e que Raimunda, inclusive, tinha recomendação médica para realizar atividade física devido a um quadro de hipertensão de difícil controle.

“O exercício físico é completamente saudável, o risco é mínimo. Na verdade, traz benefícios, e tem algumas pessoas que têm algumas patologias que precisam de exercício físico, como diabetes e hipertensão. No caso da paciente que acabou indo a óbito, ela tinha necessidade de fazer exercício físico, sim. Era recomendação médica devido a uma pressão alta, hipertensão de difícil controle”, explicou.

Apesar disso, Caio Rodrigues reforçou que alguns sintomas devem ser considerados sinais de alerta e não devem ser ignorados antes ou durante uma atividade física.

“Existem sinais que a gente chama de sinais de alerta. Dor na região da nuca, visão turva, escotomas luminosos, que são pontos de luz na visão, e também a visão em túnel, quando a visão periférica começa a escurecer. Além de dor intensa no peito e dor intensa de barriga. Tudo isso são sinais de alerta, sinais de alarme, que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave”, alertou o médico.

A morte de Raimunda ainda deve ser investigada para esclarecer as circunstâncias e a causa exata do mal súbito que levou à parada cardiorrespiratória.