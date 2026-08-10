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Mulher passa mal e morre durante treino em academia no Acre

Após o ocorrido, a academia decidiu suspender o funcionamento das atividades nesta segunda

Por José Halif, ContilNet
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Mulher passa mal e morre durante treino em academia no Acre
Segundo informações preliminares, Raimunda realizava um treino normalmente quando apresentou um mal-estar | Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Raimunda Osório morreu na manhã desta segunda-feira (10) após passar mal enquanto realizava atividades físicas na academia Top Fitness e Saúde, em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu por volta das 6h.

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Segundo informações preliminares, Raimunda realizava um treino normalmente quando apresentou um mal-estar. Uma equipe do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local para prestar os primeiros atendimentos.

Apesar dos esforços da equipe de emergência, a mulher não resistiu e morreu ainda no local. Informações iniciais apontam para uma possível ocorrência cardíaca, mas a causa da morte deverá ser confirmada pelas autoridades competentes.

Após o ocorrido, a academia decidiu suspender o funcionamento das atividades nesta segunda-feira (10).

Em nota publicada aos alunos, a Top Fitness e Saúde informou:

“Comunicamos a todos os alunos da academia Top Fitness e Saúde que hoje não haverá funcionamento devido ao falecimento de uma aluna. Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil.”

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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