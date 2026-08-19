Obra avança com serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação e prevê nova ligação entre importantes vias da capital

Avanço das obras do Arco Viário começa a transformar a paisagem de uma das regiões de expansão de Rio Branco/Foto: Ascom

O avanço das obras do Arco Viário de Rio Branco já começa a mudar a rotina de moradores e a paisagem de uma das regiões de expansão da capital. Com investimento de aproximadamente R$ 105 milhões, a intervenção cria uma nova ligação entre importantes corredores viários e amplia as perspectivas de mobilidade, desenvolvimento e ocupação urbana.

Recém-mudada para a região do Arco Viário de Rio Branco, Jéssica Almeida da Silva já percebe as mudanças provocadas pelo avanço das obras. Para ela, a expectativa é que as melhorias sejam ainda maiores com a chegada do asfalto.

“Melhorou mesmo. A gente se mudou recentemente e, a cada dia que passa, está mudando mais. Futuramente vai melhorar tudo. Quando o asfalto passar, vai ficar maravilhoso”, conta.

O que Jéssica vê no dia a dia faz parte de uma obra planejada para criar uma nova ligação entre importantes corredores viários de Rio Branco. A intervenção integra as ações de infraestrutura do governo do Estado, na gestão da governadora Mailza Assis.

O Arco Viário está dividido em quatro lotes e vai criar uma nova ligação entre a BR-364, a AC-10, a Estrada do Quixadá e a sexta ponte sobre o Rio Acre. A nova estrutura viária deve redistribuir parte do tráfego de veículos pesados da área central e facilitar a circulação de pessoas e cargas.

A governadora Mailza tem acompanhado a execução das ações de infraestrutura que buscam ampliar a mobilidade e melhorar a integração entre diferentes regiões da capital.

“Estamos avançando com uma obra estratégica para Rio Branco, que vai melhorar a mobilidade, integrar diferentes regiões da capital e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que as obras avancem e tragam resultados concretos para a população.”

Atualmente, as equipes trabalham em terraplenagem, drenagem e pavimentação, com serviços de cortes e aterros, instalação de bueiros, regularização do subleito, execução de sub-base e lançamento de material de base.

A obra integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa) e conta com recursos do Fonplata e de emenda parlamentar, com investimento de aproximadamente R$ 105 milhões.

Jéssica espera ansiosa pela conclusão da obra. “Quando o asfalto passar, vai ficar maravilhoso.”

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria