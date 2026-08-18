Família mantém uma campanha para arrecadar R$ 5,2 milhões para o tratamento/Foto: reprodução

A família dos irmãos acreanos Pedro, de 12 anos, e Tiago, de 7, voltou a compartilhar atualizações sobre o estado de saúde das crianças. Em publicações nos stories, Fabiula Fleming, mãe dos meninos, relatou que a situação de Pedro tem provocado maior preocupação devido ao avanço da fraqueza muscular. Segundo ela, atividades simples estão exigindo cada vez mais esforço do filho.

Durante a viagem, a família percebeu dificuldades principalmente para Pedro se levantar, virar na cama e entrar em veículos menores. Ele também tem se cansado rapidamente ao caminhar por distâncias maiores ou em terrenos inclinados, situação que pode aumentar o risco de quedas devido à perda de força.

“A médica sugeriu o uso de uma scooter para o Pedro, né, por conta da fraqueza que já está. Que nem eu falei outro dia, às vezes num passeio assim com um terreno mais íngreme, ele está cansando muito rápido e para longas distâncias”, relatou.

Fabiula contou que a possibilidade de recorrer a equipamentos de mobilidade é um momento que a família sempre temeu. Apesar disso, afirmou que a prioridade agora é oferecer ao filho condições para realizar suas atividades com mais segurança enquanto seguem na busca pelo tratamento.

“A gente sempre teve muito receio desse momento, sabe, do Pedro precisar de mecanismo para conseguir se locomover, seja uma scooter, uma cadeira de rodas. E hoje, quando a gente saiu da consulta, eu pensei, né, ok, vai ser agora. Mas nós estamos lutando para que isso seja apenas um momento, né. Em nome de Jesus vai ser apenas esse momento agora, a gente vai conseguir participar desse estudo, nós estamos fazendo tudo. Sei que Deus está na frente, para que ele não precise”, disse.

LEIA TAMBÉM: Aulão beneficente vai ajudar irmãos acreanos na busca por tratamento nos EUA

Tiago também precisou de cuidados médicos em São Paulo. Durante a bateria de avaliações, foi identificada uma infecção no ouvido do menino, que recebeu prescrição de antibiótico para o tratamento.

Pedro e Tiago convivem com a LGMDC2C, condição que provoca perda progressiva da força muscular e pode comprometer a mobilidade ao longo do tempo.

A família mantém uma campanha para arrecadar R$ 5,2 milhões. O recurso é necessário para viabilizar a participação dos irmãos em um estudo clínico de terapia gênica, visto pela família como uma esperança de tratamento para as crianças.