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Boi Lunar leva tradição e cultura popular ao palco do Sebrae na Expoacre 2026

Criada em 2021 como pioneira do gênero no estado, atração encerrou a programação cultural do espaço Sebrae

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Boi Lunar leva tradição e cultura popular ao palco do Sebrae na Expoacre 2026
Espaço do Sebrae na Expoacre recebe apresentação do grupo folclórico Boi Lunar/ Foto: ContilNet

A tradição e a magia da cultura popular acreana ganharam destaque na noite da Expoacre, quando o grupo Boi Lunar subiu ao palco do Sebrae para uma apresentação na última noite de Expoacre 2026.

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Grupo criado em 2021 levou dança e figurinos típicos ao Parque de Exposições Wildy Viana/ Foto: ContilNet

Desde os primeiros passos, a energia contagiante do Boi Lunar tomou conta do espaço.

Espaço do Sebrae consolidou apoio a artistas locais e ao fortalecimento da economia criativa no evento/ Foto: ContilNet

O espaço disponibilizado pelo Sebrae na Expoacre tem se consolidado como uma vitrine essencial para a economia criativa, artistas e empreendedores da cultura regional. A participação do Boi Lunar reforça a importância de integrar o entretenimento, a valorização das tradições e o fortalecimento da identidade acreana na programação oficial do evento.

Atração pioneira no estado apresentou ritmos tradicionais do folclore regional na última noite da feira/ Foto: ContilNet

Boi Lunar é o primeiro grupo de Boi Bumbá no Acre, criado em 2021.

Veja o vídeo:

 

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