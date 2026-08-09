Criada em 2021 como pioneira do gênero no estado, atração encerrou a programação cultural do espaço Sebrae

Espaço do Sebrae na Expoacre recebe apresentação do grupo folclórico Boi Lunar/ Foto: ContilNet

A tradição e a magia da cultura popular acreana ganharam destaque na noite da Expoacre, quando o grupo Boi Lunar subiu ao palco do Sebrae para uma apresentação na última noite de Expoacre 2026.

Desde os primeiros passos, a energia contagiante do Boi Lunar tomou conta do espaço.

O espaço disponibilizado pelo Sebrae na Expoacre tem se consolidado como uma vitrine essencial para a economia criativa, artistas e empreendedores da cultura regional. A participação do Boi Lunar reforça a importância de integrar o entretenimento, a valorização das tradições e o fortalecimento da identidade acreana na programação oficial do evento.

Boi Lunar é o primeiro grupo de Boi Bumbá no Acre, criado em 2021.

Veja o vídeo: