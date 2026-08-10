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Bruno & Marrone declaram paixão por Rio Branco após show na Expoacre

Dupla publicou vídeo da noite de domingo

Por Dry Alves, ContilNet
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Bruno & Marrone declaram paixão por Rio Branco após show na Expoacre
Fãs elogiaram apresentação da dupla/Foto: Reprodução

Bruno & Marrone usaram as redes sociais para agradecer ao público de Rio Branco após o show que encerrou a programação da 51ª edição da Expoacre, na noite de domingo (9), no Parque de Exposições Wildy Viana.

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No perfil oficial da dupla no Instagram, os sertanejos publicaram um vídeo com registros da apresentação e de fãs acompanhando as músicas próximo ao palco. Uma bandeira do Acre também aparece nas imagens.

“A gente nem disfarça o quanto somos apaixonados em Rio Branco. Que alegria viver essa noite com vocês”, escreveu a dupla na publicação.

A postagem recebeu milhares de curtidas e provocou uma série de comentários de fãs. “Estado do Acre é um estado acolhedor e recebe bem as pessoas. Acreano é bom”, comentou um seguidor.

Outra internauta pediu que os artistas retornassem ao estado: “Voltem sempre”. Já uma fã classificou Bruno & Marrone como “os melhores do mundo”.

Também houve relatos de admiradores que acompanham a trajetória da dupla em diferentes apresentações. “Já fui para quatro shows e, se Deus permitir, irei a todas as vezes”, afirmou uma seguidora.

O show de Bruno & Marrone foi uma das principais atrações da última noite da 51ª edição da Expoacre. A apresentação reuniu sucessos da carreira da dupla e encerrou a programação musical da feira em Rio Branco.

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