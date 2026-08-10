Bruno & Marrone declaram paixão por Rio Branco após show na Expoacre

Fãs elogiaram apresentação da dupla/Foto: Reprodução

Bruno & Marrone usaram as redes sociais para agradecer ao público de Rio Branco após o show que encerrou a programação da 51ª edição da Expoacre, na noite de domingo (9), no Parque de Exposições Wildy Viana.

No perfil oficial da dupla no Instagram, os sertanejos publicaram um vídeo com registros da apresentação e de fãs acompanhando as músicas próximo ao palco. Uma bandeira do Acre também aparece nas imagens.

“A gente nem disfarça o quanto somos apaixonados em Rio Branco. Que alegria viver essa noite com vocês”, escreveu a dupla na publicação.

A postagem recebeu milhares de curtidas e provocou uma série de comentários de fãs. “Estado do Acre é um estado acolhedor e recebe bem as pessoas. Acreano é bom”, comentou um seguidor.

Outra internauta pediu que os artistas retornassem ao estado: “Voltem sempre”. Já uma fã classificou Bruno & Marrone como “os melhores do mundo”.

Também houve relatos de admiradores que acompanham a trajetória da dupla em diferentes apresentações. “Já fui para quatro shows e, se Deus permitir, irei a todas as vezes”, afirmou uma seguidora.

O show de Bruno & Marrone foi uma das principais atrações da última noite da 51ª edição da Expoacre. A apresentação reuniu sucessos da carreira da dupla e encerrou a programação musical da feira em Rio Branco.