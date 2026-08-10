Tanízio de Sá diz que encontro com prefeito não tratou de mudanças no secretariado ou na base aliada

Tanízio de Sá afirmou que a conversa com o prefeito não envolveu mudanças na administração municipal ou na base de apoio/Foto: Reprodução

O deputado estadual Tanízio Sá e o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, não deverão mais caminhar alinhados politicamente. A decisão, segundo Tanízio, ocorreu de forma amistosa e sem qualquer briga ou desentendimento pessoal entre os dois.

O parlamentar explicou que o afastamento é motivado exclusivamente por questões políticas. Filiado ao MDB, Tanízio deverá acompanhar a pré-candidatura de Mailza Assis, enquanto Gerlen Diniz seguirá apoiando o projeto político de Alan.

“Não houve briga, não houve desentendimento e muito menos qualquer tipo de discussão. Foi uma conversa tranquila e respeitosa. Eu sou do MDB e tenho uma posição política que precisa ser respeitada, assim como o Gerlen tem a posição dele. A partir de agora, vamos seguir caminhos diferentes politicamente, mas isso não significa que exista qualquer problema pessoal entre nós”, afirmou Tanízio.

Com a mudança no alinhamento político, Tanízio também confirmou que não deverá mais apoiar o pré-candidato a deputado federal Manoel Gerônimo, nome lançado pelo grupo de Gerlen Diniz. Segundo ele, a tendência é que seu apoio para a Câmara Federal seja destinado a outro nome do MDB.

Apesar do rompimento político, Tanízio afirmou que a conversa não envolveu possíveis mudanças na composição da administração municipal. Segundo o deputado, não foi discutida a saída de Ronin Albuquerque da Secretaria de Serviços Urbanos, nem um eventual afastamento da vereadora Helissandra Matos da base de apoio do prefeito.

A relação política com o vice-prefeito Elvis Dany, que também é filiado ao MDB, também não deverá ser afetada neste momento.

Tanízio ressaltou ainda que reconhece a importância da parceria construída durante a eleição municipal de Gerlen Diniz e espera que os compromissos firmados anteriormente continuem sendo cumpridos.

“O Gerlen sabe da importância que tivemos na construção da eleição dele em Sena Madureira e sabe que estivemos juntos naquele momento. Nossa conversa foi amistosa, sem briga e sem qualquer desentendimento. Cada um vai seguir sua posição política, e eu espero que os acordos que firmamos lá atrás continuem sendo honrados. O que estamos fazendo agora é apenas deixando claro que, politicamente, não caminharemos mais alinhados”, declarou.