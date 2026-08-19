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Caminhão com parte da estrutura de show de Marília Tavares tomba na BR-364

O veículo seguia em direção a Rio Branco quando acabou tombando às margens da pista

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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A estrutura transportada havia sido utilizada durante a apresentação da cantora em Manoel Urbano
A estrutura transportada havia sido utilizada durante a apresentação da cantora em Manoel Urbano | Foto: Cedida

Um caminhão que transportava parte da estrutura de som utilizada no show da cantora Marília Tavares, realizado em Manoel Urbano, tombou na noite desta terça-feira (18) às margens da BR-364, nas proximidades de Sena Madureira.

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O veículo seguia em direção a Rio Branco quando acabou tombando às margens da pista. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e o acidente resultou apenas em danos materiais.

A estrutura transportada havia sido utilizada durante a apresentação da cantora em Manoel Urbano, que integrou a programação de eventos realizados no município.

As circunstâncias que provocaram o tombamento não foram informadas. O caso chamou a atenção de quem passava pelo trecho da BR-364.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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