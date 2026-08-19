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Alysson anuncia revitalização do ponto de ônibus do Pronto-Socorro

Ação busca melhorar as condições do espaço utilizado diariamente por passageiros

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Alysson anuncia revitalização do ponto de ônibus do Pronto-Socorro
Ação busca melhorar as condições do espaço utilizado diariamente por passageiros/Foto: alyssonbestene/Instagram

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (19), os trabalhos de revitalização de uma parada de ônibus localizada em frente ao Pronto-Socorro da capital.

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A ação reuniu equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

A intervenção busca melhorar as condições do espaço utilizado diariamente por passageiros do transporte coletivo, principalmente por quem precisa se deslocar até a unidade de saúde. A proposta é oferecer mais conforto e segurança aos usuários enquanto aguardam os ônibus.

Ação busca melhorar as condições do espaço utilizado diariamente por passageiros/Foto: alyssonbestene/Instagram

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Durante a atividade, Alysson destacou a importância da manutenção dos espaços públicos e afirmou que outras ações seguem sendo executadas pelo município.

“Seguimos trabalhando para cuidar dos espaços públicos e melhorar a vida da nossa população”, escreveu o prefeito ao divulgar a ação.

Ação busca melhorar as condições do espaço utilizado diariamente por passageiros/Foto: alyssonbestene/Instagram

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