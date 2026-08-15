Missa de 7º dia de Amauri Siviero será realizada nesta segunda

Pesquisador da Embrapa Acre morreu na última segunda-feira (10), após longo tratamento contra o câncer

A missa será realizada na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, a partir das 19h | Foto: Reprodução

Familiares e amigos de Amauri Siviero se reúnem na próxima segunda-feira (17) para a missa de sétimo dia em memória do engenheiro-agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre, que morreu na madrugada da última segunda-feira (10), após um longo tratamento contra o câncer.

O convite para a celebração foi publicado nas redes sociais pela esposa de Amauri, Rosana Cavalcante, ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac). Na publicação, ela convidou familiares, amigos e pessoas que fizeram parte da trajetória de Siviero para participarem do momento de oração e homenagem.

A missa será realizada na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, a partir das 19h. A família também pediu que os participantes vistam branco como forma de carinho e homenagem, simbolizando paz, luz e esperança.

“Com saudade e amor”, escreveu Rosana ao divulgar o convite. A mensagem reforça o desejo da família de reunir pessoas que conviveram com Amauri em um momento de oração, carinho e gratidão por tudo o que ele representou.

Amauri Siviero dedicou parte de sua trajetória à pesquisa científica e à atuação na Embrapa Acre. Ao longo da carreira, contribuiu para estudos ligados à agricultura e ao desenvolvimento da região. Ele deixou a esposa, Rosana Cavalcante, e quatro filhos.

A missa será um momento de homenagem e despedida, reunindo familiares, amigos e colegas para recordar a trajetória do pesquisador e manter viva sua memória.