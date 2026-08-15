Alysson vistoria ruas do bairro São Sebastião: “O trabalho continua”

Prefeito afirmou que esta foi a quarta visita à comunidade

Esta foi, segundo Alysson, a quarta vez que ele esteve no bairro acompanhando os trabalhos. — Foto: Reprodução

A situação das ruas do São Sebastião voltou a ser acompanhada de perto pelo prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, neste sábado(15). Em visita ao bairro, o prefeito afirmou que os serviços realizados na região ainda não terminaram e que a prefeitura deve continuar atuando para melhorar as condições de circulação dos moradores.

Esta foi, segundo Alysson, a quarta vez que ele esteve no bairro acompanhando os trabalhos e conversando com lideranças comunitárias. Durante a visita, ele afirmou que encontrou uma realidade que ainda precisa de intervenções, principalmente em locais que receberam serviços anteriores, mas ficaram sem estruturas como drenagem e esgotamento sanitário.

“Não parou! O trabalho ainda continua, não finalizou”, afirmou o prefeito.

Alysson também fez referência ao antigo programa Ruas do Povo ao falar sobre a situação encontrada em algumas vias. Segundo ele, existem locais que há anos enfrentam problemas e que agora precisam ser recuperados.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Alysson acompanha ações de melhorias no bairro Santa Inês

“Há 10 anos está aí a realidade! Que aqui nem passava nada, de passar mais carro, e aí, a gente vem, ó, dando trafegabilidade!”, disse.

Durante a visita, o presidente do bairro São Sebastião, Nelson, relatou que tem procurado diretamente a prefeitura quando surgem problemas na comunidade. Segundo ele, as demandas têm recebido retorno do prefeito e das equipes responsáveis pelos serviços. “Toda vez que eu procuro o senhor, o senhor me atende, dá o retorno”, afirmou Nelson.

O líder comunitário também destacou a atuação do secretário Márcio Pereira e disse que os problemas do bairro vêm sendo repassados à administração municipal.

Ao acompanhar os trabalhos, Alysson afirmou que a intenção é manter o diálogo com os moradores enquanto as intervenções avançam. “Trabalhando com a transparência, com a verdade, usando o recurso público, priorizando pra melhorar a vida das pessoas!”, declarou.