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Candidata em SP, Marina Silva declara casa e terrenos no Acre; veja os valores

O valor é mais que o dobro do declarado por ela na eleição de 2022

Por Matheus Mello, ContilNet
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Marina Silva lidera pesquisa ao Senado em SP com 35%
Marina disputa o Senado por São Paulo/Foto: Reprodução

Candidata ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026, a ex-ministra Marina Silva (Rede) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 274.503,85. O valor é mais que o dobro do declarado por ela na eleição de 2022, quando informou possuir R$ 120.945,41 em bens.

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A diferença é de R$ 153.558,44, o que representa um aumento de aproximadamente 127% no patrimônio declarado em quatro anos.

Apesar do crescimento, a maior parte dos bens informados por Marina continua concentrada em imóveis e recursos financeiros. Entre os bens declarados neste ano estão uma casa em Rio Branco, avaliada em R$ 60 mil, e seis lotes com área total de 16.197 metros quadrados também na capital acreana, declarados por R$ 42.481,50.

VEJA MAIS: Marina Silva segue na liderança para o Senado em São Paulo

A candidata também declarou R$ 91.744,08 em uma caderneta de poupança no Banco do Brasil, além de R$ 52.366,19 em outra conta corrente na mesma instituição.

Na lista apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aparecem ainda R$ 12.781,49 em aplicação de renda fixa, R$ 3.945,65 em aplicação RDB/CDB e R$ 5.591,97 relacionados a conta corrente e VGBL. Marina declarou ainda R$ 1 em uma conta corrente no Itaú.

O que mudou desde 2022

Na eleição de 2022, Marina havia declarado R$ 120.945,41 em bens. Na ocasião, a relação incluía a casa em Rio Branco, avaliada nos mesmos R$ 60 mil, e os lotes em uma chácara na capital acreana, também declarados em R$ 42.481,50.

Entre os itens que constavam na declaração anterior e não aparecem com a mesma descrição na relação apresentada em 2026 está uma participação de R$ 5 mil em capital de firma individual.

A principal diferença entre as duas declarações está no volume de recursos financeiros informados à Justiça Eleitoral.

Em 2022, Marina declarou R$ 458,26 em poupança, R$ 681,87 em aplicação de renda fixa e R$ 12.322,78 em conta corrente e VGBL. Agora, os valores financeiros declarados são significativamente maiores, especialmente a poupança de R$ 91,7 mil e a conta corrente de R$ 52,3 mil no Banco do Brasil.

Os valores correspondem ao patrimônio informado oficialmente pela candidata no registro de candidatura e podem ser consultados na base de dados da Justiça Eleitoral.

Marina Silva, que nasceu no Acre e construiu sua trajetória política no estado antes de ocupar cargos de projeção nacional, disputa em 2026 uma das duas vagas ao Senado por São Paulo.

A eleição deste ano marca uma mudança em relação à disputa de 2022, quando Marina concorreu à Câmara dos Deputados por São Paulo e foi eleita deputada federal.

Agora, a ex-ministra volta a disputar uma vaga majoritária e terá pela frente uma eleição em que os eleitores paulistas escolherão dois senadores.

A declaração de bens faz parte do registro de candidatura e é uma exigência da Justiça Eleitoral para os candidatos que pretendem disputar as eleições.

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