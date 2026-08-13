Crescimento de 3% em junho foi o segundo maior do Brasil

O desempenho acreano ganha ainda mais destaque quando o período analisado é ampliado./Foto: Sergio Vale

O setor de serviços do Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com sinais de recuperação. Depois de iniciar o ano com resultados negativos no acumulado, o estado conseguiu virar o indicador e terminou os primeiros seis meses com crescimento de 0,7% em relação ao mesmo período de 2025.

A mudança no cenário está diretamente relacionada ao desempenho registrado em junho. Na passagem de maio para junho, o volume de serviços no Acre aumentou 3%, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quarta-feira (12).

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A alta colocou o estado entre os maiores avanços do país no mês. Apenas o Amapá teve resultado superior, com crescimento de 3,1%. Rondônia apareceu logo depois, com 2,6%. Enquanto os três estados apresentaram expansão, o resultado nacional ficou estável, com variação de 0% em junho.

O desempenho acreano ganha ainda mais destaque quando o período analisado é ampliado. Na comparação entre junho deste ano e o mesmo mês de 2025, o volume de serviços cresceu 19,2% no estado.

Foi a segunda maior expansão registrada entre os estados brasileiros nessa comparação. O Acre ficou atrás somente de Alagoas, que apresentou crescimento de 34,1%. Sergipe, com 8,1%, e Rondônia, com 6,1%, completaram as posições seguintes entre os maiores avanços.

A diferença em relação ao cenário nacional também é significativa. Enquanto o Acre acumulou uma expansão de 19,2% na comparação entre os meses de junho, o setor brasileiro avançou 2%. Esse foi o 27º mês consecutivo de resultado positivo do país nessa base de comparação.

Além da melhora no acumulado do semestre, o Acre também passou a apresentar resultado positivo na análise dos últimos 12 meses. Até junho, a expansão chegou a 0,9%.

No país, o crescimento acumulado de janeiro a junho foi de 2%, enquanto o resultado dos últimos 12 meses ficou em 2,6%, mantendo o mesmo ritmo observado em maio.

O desempenho brasileiro em junho foi marcado pela estabilidade. O volume de serviços não apresentou variação em relação a maio, depois de ter recuado 0,2% no mês anterior.

Mesmo com a ausência de crescimento em junho, o setor continua em patamar superior ao período anterior à pandemia. O volume nacional está 19,9% acima do nível registrado em fevereiro de 2020. Em relação ao pico da série histórica, alcançado em outubro de 2025, o indicador está 0,3% abaixo.

Entre as atividades analisadas pelo IBGE, o comportamento foi desigual. Informação e comunicação foi o único segmento a apresentar crescimento em junho, com alta de 1,8%. A atividade chegou ao terceiro resultado positivo consecutivo e acumulou expansão de 3% nos últimos três meses.

Os demais segmentos tiveram retração. Serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 1,4%; outros serviços recuaram 2,2%; serviços prestados às famílias tiveram queda de 1,2%; e transportes registraram redução de 0,1%.

Para o Acre, o resultado de junho representa uma mudança importante na trajetória do setor. A combinação entre a alta mensal de 3%, o crescimento de 19,2% na comparação com junho do ano passado e a virada no acumulado do semestre fez o estado terminar a primeira metade de 2026 novamente no campo positivo.