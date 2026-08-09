Caramelinho venceu Zoe e Bob em votação com mais de 2 mil votos e será símbolo das ações de saúde animal em Rio Branco

Caramelinho foi escolhido como novo mascote do Departamento de Controle de Zoonoses de Rio Branco/Foto: ContilNet

O Caramelinho foi escolhido como novo mascote do Departamento de Controle de Zoonoses de Rio Branco. O resultado foi anunciado neste domingo (9), durante a programação da Secretaria Municipal de Saúde na Expoacre, após uma votação que reuniu mais de 2 mil votos.

O personagem venceu a disputa que também contava com Zoe e Bob e passa agora a representar as ações desenvolvidas pelo departamento, que atua na prevenção de doenças e no cuidado com a saúde dos animais no município.

Para o secretário municipal de Saúde, Renan Biths, a escolha do mascote faz parte de uma estratégia para aproximar a população das ações realizadas pela equipe de Zoonoses.

“Fechamos a votação, a eleição aqui com mais de dois mil votos, e com o Caramelinho aí como o nosso mascote eleito agora. Será o porta-voz de todas as ações desenvolvidas pelo departamento de Zoonoses”, afirmou.

Segundo o secretário, o trabalho desenvolvido pelo departamento tem papel fundamental na prevenção de doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Entre as ações está a vacinação contra a raiva, realizada anualmente pelas equipes.

No ano passado, de acordo com Renan, mais de 40 mil animais de Rio Branco receberam a vacina contra a raiva. O trabalho envolve médicos-veterinários, técnicos e servidores administrativos que atuam diariamente nas ações de prevenção e cuidado.

“Fica aqui também a nossa gratidão pelo trabalho que todos esses guerreiros fazem diariamente para garantir proteção, cuidado e que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais saudável”, destacou.

Prefeito diz que Caramelinho representa a realidade das ruas

A escolha do mascote também ganhou um significado especial para o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, que afirmou ter se identificado com o personagem desde o início da votação.

Segundo o prefeito, a escolha representa a realidade encontrada diariamente nas comunidades da capital, onde cães sem raça definida, como o Caramelinho, fazem parte da rotina da população.

“Desde o primeiro dia, acho que nós tivemos uma empatia muito boa. Caramelinho é a cara de uma cidade. Por onde a gente tem andado nas comunidades, a gente sempre encontra um caramelo que precisa de cuidado, que precisa de acolhimento, de carinho”, disse.

Alysson também relacionou a escolha do mascote à proposta de aproximar os serviços públicos da população, levando atendimento diretamente às comunidades.

“É simbólico quando você se propõe a levar os serviços do município, olhando para as pessoas, melhorando a qualidade de vida para elas nas suas comunidades. O Programa Prefeitura nas Ruas, de forma integrada, a gente tem buscado ir lá na ponta, atender o cidadão, ouvir, priorizar”, afirmou.

Para o prefeito, a mesma lógica de cuidado e acolhimento deve ser aplicada às ações voltadas aos animais. Ele também aproveitou o anúncio para parabenizar o secretário Renan Biths e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde pelo trabalho apresentado durante os nove dias de Expoacre.

“Eu fico feliz agora de ter como esse símbolo na Zoonoses o Caramelinho, que foi o meu candidato, porque é esse símbolo que a gente encontra nas ruas, na cidade”, declarou.

Com a escolha oficializada, Caramelinho passa a integrar a identidade do Departamento de Controle de Zoonoses e deverá acompanhar campanhas, ações educativas e atividades de conscientização sobre saúde e bem-estar animal realizadas pela Prefeitura de Rio Branco.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet