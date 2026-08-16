Carro atravessa canteiro e destrói mureta sob viaduto em Rio Branco

Impacto espalhou blocos de concreto pela pista durante a madrugada

Carro destruiu mureta sob o viaduto/Foto: Reprodução

Um carro destruiu parte de uma mureta localizada sob o Viaduto Beth Bocalom, em Rio Branco, durante a madrugada deste domingo (16).

Imagens registradas após o acidente mostram o veículo parado próximo ao cruzamento, cercado por várias pessoas. Parte da estrutura de concreto foi arrancada, e os destroços ficaram espalhados pela pista.

O impacto também atingiu o canteiro situado na parte inferior do viaduto, deixando um trecho de terra exposto e blocos quebrados às margens da via. Motociclistas que passavam pelo local reduziram a velocidade diante dos danos.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos, a identidade do motorista ou as circunstâncias que provocaram o acidente.

Também não foi informado se o condutor permaneceu no local nem se houve necessidade de interdição da pista. O caso deverá ser apurado pelas autoridades de trânsito.