Jovem acha que Acre é um homem e dispara: “Beijo, seu gostoso”

Jovem confundiu o Acre com uma pessoa/Foto: Reprodução

A influenciadora Amanda Marques protagonizou uma situação divertida ao pedir que uma pessoa mandasse um beijo para o Acre. Sem perceber que ela falava do estado, a jovem entendeu que “Acre” seria o nome de alguém.

A confusão apareceu no momento da resposta e arrancou risadas de quem acompanhava a conversa. Amanda, conhecida nas redes sociais como Amandíssima, compartilhou o episódio com os seguidores.

O mal-entendido também brinca com uma velha piada da internet sobre o Acre, que frequentemente aparece em memes relacionados à localização e à existência do estado.