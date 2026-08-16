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Jovem acha que Acre é um homem e dispara: “Beijo, seu gostoso”

Confusão bem-humorada rendeu risadas nas redes sociais

Por Dry Alves, ContilNet
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Jovem acha que Acre é um homem e dispara: “Beijo, seu gostoso”
Jovem confundiu o Acre com uma pessoa/Foto: Reprodução

A influenciadora Amanda Marques protagonizou uma situação divertida ao pedir que uma pessoa mandasse um beijo para o Acre. Sem perceber que ela falava do estado, a jovem entendeu que “Acre” seria o nome de alguém.

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A confusão apareceu no momento da resposta e arrancou risadas de quem acompanhava a conversa. Amanda, conhecida nas redes sociais como Amandíssima, compartilhou o episódio com os seguidores.

O mal-entendido também brinca com uma velha piada da internet sobre o Acre, que frequentemente aparece em memes relacionados à localização e à existência do estado.

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