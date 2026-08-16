Homem é ferido com golpe de faca no pescoço após confusão em área rural

Vítima foi atacada durante briga na zona rural/Foto: Reprodução

S.R.O., de 41 anos, ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na região do pescoço durante uma confusão registrada na tarde deste sábado (15), em uma comunidade rural de Brasiléia, no interior do Acre.

O caso aconteceu na região do Tabatinga, com acesso pela BR-317, no sentido Assis Brasil. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, após entrar pelo ramal localizado na altura do km 59, é necessário percorrer cerca de 80 quilômetros até chegar à localidade onde ocorreu a agressão.

De acordo com os relatos iniciais, uma discussão teria evoluído para uma briga e S.R.O. acabou sendo atingido com a facada. O ferimento provocou uma intensa perda de sangue, fazendo com que a vítima precisasse ser socorrida com urgência.

S.R.O. foi colocado em uma caminhonete e levado em direção a Brasiléia. Durante o trajeto, o veículo encontrou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento e realizou os primeiros procedimentos antes de encaminhar o homem ao Hospital Raimundo Chaar.

A motivação da agressão ainda não foi esclarecida. Uma das versões levantadas aponta que o episódio teria ocorrido após uma bebedeira, enquanto outra possibilidade seria de que a confusão tenha começado por causa de uma discussão relacionada a uma questão de terras. Nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente.

Militares do 5º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e realizaram os procedimentos relacionados à ocorrência. O suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, teria deixado o local após a agressão.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Brasiléia, que deve buscar esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo golpe.

Segundo as informações repassadas após o atendimento médico, o estado de saúde de Simião é considerado estável e, até o momento, não havia indicação de transferência para Rio Branco.