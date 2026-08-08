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Curso de cortes do Senar proporciona experiência imersiva para produtores

Imersão contou com dois dias de curso para alunos

Por Redação ContilNetAtualizado
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Curso de cortes do Senar proporciona experiência imersiva para produtores
Participantes acompanham demonstração durante o curso de cortes nobres realizado pelo Senar na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

O curso de cortes nobres oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Acre (Senar) contou com um público diversificado durante dois dias. Neste sábado (08), Marina Marie falou sobre tudo que aconteceu na Casa do Produtor na Expoacre 2026.

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“Para a segunda turma do curso de cortes nobres, contamos com um público diversificado, composto por produtores rurais, alunos dos cursos técnicos em Zootecnia e Agropecuária do Senar, além de um médico veterinário e um engenheiro agrônomo”, revela.

Turma reúne produtores rurais e estudantes dos cursos técnicos de Zootecnia e Agropecuária/Foto: ContilNet

O curso proporcionou uma experiência imersiva que abrange toda a cadeia produtiva, desde a fase de cria até o processamento industrial, focando nas etapas necessárias para a obtenção de uma carcaça de qualidade.

Curso destaca a importância da higiene, segurança e qualidade em todas as etapas da produção/Foto: ContilNet

Atributos essenciais de uma carne de excelência e a importância de transmitir esse conhecimento à sociedade e aos sistemas produtivos locais foram explorados, segundo a entrevistada.

Mais que um curso

“Por meio desta oficina de qualificação, os participantes adquirem noções fundamentais de higiene e segurança do trabalho, além de aprenderem a identificar os diferentes cortes”, reitera Marie.

Ela afirma que o objetivo é que esses conhecimentos sejam aplicados no cotidiano profissional, permitindo que busquem a entrega de produtos com maior valor agregado.

“Assim, ao final do treinamento, os alunos compreendem a relevância de cada etapa do sistema produtivo e a sua influência direta na qualidade final da carne”, finaliza.

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