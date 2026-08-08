Espetáculo com os palhaços Lombriguinha e Microbinho reuniu famílias e garantiu uma tarde de diversão para as crianças na Expoacre

Mais de 100 pessoas acompanharam o espetáculo realizado no espaço da Fundação Elias Mansour (FEM)/Foto: ContilNet

Mais de 100 pessoas se reuniram no espaço da Fundação Elias Mansour (FEM), neste sábado (8), para acompanhar uma das atrações da programação especial dedicada às crianças na Expoacre 2026. Os palhaços Lombriguinha e Microbinho comandaram o espetáculo e arrancaram gargalhadas do público.

Com esquetes de mágica, improviso e muita interação, os artistas conquistaram principalmente as crianças, que acompanharam de perto cada apresentação. As brincadeiras e situações criadas durante o espetáculo garantiram momentos de diversão para os pequenos e também para os familiares que acompanharam a programação.

A apresentação dos palhaços foi um dos destaques da tarde especial voltada ao público infantil. Ao longo da programação, outras atrações também movimentaram o espaço, como a presença dos Dinos do Acre, com personagens vestidos de dinossauros, além de personagens como a capivara, que fizeram sucesso entre as crianças.

O público infantil ainda contou com outras atividades e atrações preparadas especialmente para a data, em uma tarde marcada pela presença de famílias e muita diversão durante a Expoacre.

A programação especial integra as ações do Governo do Acre durante a feira e foi realizada por meio da Fundação Elias Mansour, levando cultura, entretenimento e lazer para as crianças que visitaram a Expoacre 2026.

Veja o vídeo:

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet