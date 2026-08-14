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Cesta básica em Rio Branco atinge R$ 692 em julho; veja o que ficou mais caro

Feijão carioca, carne bovina e tomate lideram reajustes no acumulado dos últimos 12 meses

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Tomate e Feijão disparam e elevam custo da cesta básica em Rio Branco
A entidade avalia que os preços devem continuar apresentando oscilações nos próximos meses/Foto: Reprodução

O custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco atingiu R$ 692,04 no mês de julho, registrando alta de 1,74% em comparação com junho. Em relação a julho de 2025, o conjunto de produtos essenciais acumula encarecimento de 7,93%. Os dados constam na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, produzida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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Apesar do avanço no valor total do mês, metade dos 12 itens pesquisados na capital acreana apresentou recuo de preços. As principais quedas foram registradas no tomate (-8,65%), no café em pó (-3,19%) e no arroz agulhinha (-1,45%). Em contrapartida, os aumentos no feijão carioca (3,37%), no pão francês (1,59%), no leite integral (1,34%) e na farinha de mandioca (0,88%) puxaram o indicador para cima.

A pressão sobre o bolso do consumidor ganha dimensão quando observada no recorte acumulado. Nos últimos 12 meses, o feijão carioca subiu 33,03% em Rio Branco, acompanhado pela carne bovina de primeira (19,09%), banana (15,38%), tomate (6,61%), leite integral (4,85%) e pão francês (2,57%).

No balanço dos sete primeiros meses do ano (janeiro a julho), a inflação dos alimentos continua concentrada em itens de consumo diário: o tomate acumula alta de 40,39%, o feijão carioca chega a 36,09% e a carne bovina de primeira acumula encarecimento de 10,69%. Leite integral (8%), pão francês (4,02%) e arroz agulhinha (3,14%) também registraram reajustes positivos no ano.

Para o trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.621, a aquisição dos itens básicos exigiu a jornada de 93 horas e 55 minutos no mês de julho — uma ligeira melhora em relação às 95 horas e 35 minutos apuradas em junho.

Considerando o salário mínimo líquido, descontado a parcela de 7,5% da Previdência Social, o custo da cesta básica representou o comprometimento de 46,15% do rendimento em julho, frente aos 46,97% anotados no mês anterior.

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