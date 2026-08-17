Casamento coletivo abre inscrições para 100 casais em Sena Madureira

Projeto oferece 100 vagas em Sena/Foto: Reprodução

Moradores de Sena Madureira interessados em oficializar a união terão a oportunidade de participar do Casamento Coletivo promovido pelo Projeto Cidadão. A iniciativa disponibiliza 100 vagas e faz parte das ações pelos 30 anos do projeto, que busca ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

A etapa de credenciamento, triagem de documentos e habilitação teve início nesta segunda-feira (17) e seguirá até o dia 8 de setembro de 2026, das 8h às 16h, no Cartório de Sena Madureira, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 884, no Centro.

A cerimônia está marcada para o dia 23 de setembro, às 17h, na Arena da Expo Sena, em Sena Madureira.

Para participar, os casais precisam apresentar a documentação exigida de acordo com a situação civil. No caso de noivos solteiros, são necessários certidão de nascimento original, comprovante de endereço, RG e CPF, com documentos originais e cópias.

Para pessoas divorciadas, é exigida a certidão de casamento original com averbação do divórcio, além de cópia do processo ou sentença referente ao divórcio, especialmente a parte relacionada à partilha de bens, comprovante de endereço, RG e CPF.

Também há regras específicas para noivos menores de idade, entre 16 e 18 anos incompletos. Nesse caso, é necessário apresentar certidão de nascimento, comprovante de endereço e a presença dos pais portando RG e CPF. Quando os responsáveis forem falecidos, deve ser apresentada a certidão de óbito. Em situações de ausência dos pais, é necessário consentimento por escrito do responsável legal.

A organização reforça que todas as certidões devem estar atualizadas, com emissão de no máximo seis meses, para que os documentos sejam aceitos durante o processo de habilitação.

A ação conta com a participação de instituições do sistema de Justiça e órgãos parceiros, com o objetivo de facilitar o acesso da população à regularização civil e proporcionar aos casais a oportunidade de oficializar a união gratuitamente.