Fogo atinge margem do Rio Acre no dia mais seco do ano na capital

Umidade do ar caiu para 33% nesta segunda-feira, elevando o risco de incêndios em áreas de vegetação

Chamas foram registradas perto de ponte/Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens do Rio Acre, nas proximidades da Ponte Sebastião Dantas, em Rio Branco, nesta segunda-feira (17). O fogo ocorreu justamente no dia mais seco de 2026 registrado até agora na capital acreana.

Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, a umidade relativa do ar caiu para 33% durante o dia. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas avançando pela vegetação e uma camada de fumaça cobrindo parte do local.

O registro chamou a atenção de moradores por ter ocorrido em uma área urbana, próxima à ponte e às margens do principal rio do estado. Até o momento, não há informações sobre como o incêndio começou nem sobre possíveis danos ambientais.

A baixa umidade deixa a vegetação mais seca e favorece a propagação rápida do fogo. Nesse período, pequenas chamas podem avançar com facilidade, principalmente em terrenos com folhas, galhos e capim ressecados.

Também não foi informado se equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. A orientação é para que a população não utilize fogo na limpeza de terrenos e comunique imediatamente qualquer foco às autoridades.