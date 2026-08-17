17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

Fogo atinge margem do Rio Acre no dia mais seco do ano na capital

Umidade do ar caiu para 33% nesta segunda-feira, elevando o risco de incêndios em áreas de vegetação

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fogo atinge margem do Rio Acre no dia mais seco do ano na capital
Chamas foram registradas perto de ponte/Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens do Rio Acre, nas proximidades da Ponte Sebastião Dantas, em Rio Branco, nesta segunda-feira (17). O fogo ocorreu justamente no dia mais seco de 2026 registrado até agora na capital acreana.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, a umidade relativa do ar caiu para 33% durante o dia. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas avançando pela vegetação e uma camada de fumaça cobrindo parte do local.

O registro chamou a atenção de moradores por ter ocorrido em uma área urbana, próxima à ponte e às margens do principal rio do estado. Até o momento, não há informações sobre como o incêndio começou nem sobre possíveis danos ambientais.

A baixa umidade deixa a vegetação mais seca e favorece a propagação rápida do fogo. Nesse período, pequenas chamas podem avançar com facilidade, principalmente em terrenos com folhas, galhos e capim ressecados.

Também não foi informado se equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. A orientação é para que a população não utilize fogo na limpeza de terrenos e comunique imediatamente qualquer foco às autoridades.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.