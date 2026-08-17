Ao todo, o levantamento reúne 353 candidaturas registradas para os cargos analisados no Acre/Reprodução

A presença de candidatos que declararam orientação sexual diferente de heterossexual ainda é pequena entre os nomes registrados para as eleições de 2026 no Acre.

Dos 353 candidatos que disputam cargos no estado, apenas três fizeram esse tipo de declaração à Justiça Eleitoral, o equivalente a aproximadamente 0,85% do total.

As três declarações foram feitas por mulheres que concorrem a vagas no Legislativo. Cristiane de Paula, candidata a deputada federal pelo PDT, declarou-se lésbica. A mesma orientação sexual foi informada por Juma Aguiar, candidata a deputada federal pelo Novo.

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Já Iwlly Cavalcante, que disputa uma vaga de deputada estadual pelo PT, declarou-se bissexual no registro eleitoral.

Ao todo, o levantamento reúne 353 candidaturas registradas para os cargos analisados no Acre. Os números refletem as informações disponíveis no DivulgaCand e levam em consideração a autodeclaração feita pelos candidatos à Justiça Eleitoral.