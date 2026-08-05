O Tribunal de Justiça do Acre orienta que os interessados não deixem para a última hora. /Foto: Reprodução

Duzentos casais terão a oportunidade de oficializar gratuitamente a união civil durante um casamento coletivo que será realizado nos dias 29 e 30 de setembro, em Cruzeiro do Sul. As inscrições serão abertas entre os dias 15 e 26 de setembro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e as vagas serão preenchidas por ordem de cadastro, mediante apresentação da documentação exigida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

A cerimônia faz parte da programação do Projeto Cidadão, promovido pelo TJAC em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que também levará à população uma série de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e justiça. As atividades serão realizadas na Escola Alpha.

No dia 29 de setembro, os atendimentos ocorrerão durante todo o dia. Já no dia 30, os serviços continuarão pela manhã, enquanto a cerimônia do casamento coletivo está marcada para as 17h.

Além de coordenar as inscrições dos casais, a Prefeitura ficará responsável pelo apoio logístico do evento. Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, a gestão também pretende preparar uma lembrança para os participantes, tornando o momento ainda mais especial para as famílias.

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Durante o Projeto Cidadão, a população poderá acessar gratuitamente serviços como emissão de RG e CPF, consultas processuais, atendimentos do Cadastro Único e Bolsa Família, orientações jurídicas, serviços de saúde, atendimento odontológico, corte de cabelo, plantão do Creas, Conselho Tutelar e a unidade Justiça sobre Rodas.

A expectativa é que a ação reúna centenas de moradores em busca dos serviços disponibilizados pelas instituições parceiras, além de celebrar a união civil de até 200 casais.