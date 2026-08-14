Acre segue tendência nacional e tem Fiat Strada como carro mais vendido

No cenário geral do país, a disputa de mercado é liderada nacionalmente pela Fiat Strada

Fiat Strada foi o carro mais vendido no Acre em julho/Foto: Reprodução

O mercado automobilístico acreano segue alinhado com a preferência dos outros estados quando o assunto é o carro mais vendido. Levantamento com dados da Fenabrave consolidados em julho de 2026 mostra que a Fiat Strada é o veículo líder de vendas no estado do Acre. Os dados foram divulgados pela página Brasil em Mapas.

Enquanto estados vizinhos e outras regiões do país dividem a preferência com marcas e modelos variados, como o Volkswagen Polo, que domina o Amazonas, o território acreano destaca-se na rota das picapes utilitárias, reforçando a forte presença da Fiat Strada na preferência dos consumidores locais.

No cenário geral do país, a disputa de mercado é liderada nacionalmente pela própria Fiat Strada (com 320 mil unidades vendidas e variação de -3,12%), seguida pela Volkswagen (267 mil unidades) e pela Chevrolet (170 mil unidades), evidenciando a solidez da picape no topo das preferências de mercado no estado acreano.