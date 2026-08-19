Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (19), na Avenida Epaminondas Jácome, uma das principais vias do Centro de Rio Branco. A colisão ocorreu nas proximidades da ponte metálica, em frente a uma loja da Gazin.
Imagens enviadas ao ContilNet mostram o motociclista caído no asfalto após a colisão. Um Volkswagen T-Cross branco, que teria se envolvido no acidente, aparece parado próximo à vítima.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as circunstâncias exatas que provocaram a colisão.
Pelas imagens, a vítima aparenta trabalhar como motociclista de aplicativo, mas essa informação não foi oficialmente confirmada.
O acidente também provocou lentidão no trânsito da região, em uma área de grande movimento no Centro da capital.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pelo trânsito.
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