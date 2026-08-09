Premiação destaca jogos que unem tecnologia, identidade amazônica e inovação durante a Expoacre

Premiados da Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal durante cerimônia realizada na Expoacre/Foto: ContilNet

A força da economia criativa e o talento de desenvolvedores de diferentes estados da região Norte ganharam os holofotes durante a cerimônia de premiação da Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal da Headscon, realizada na Expoacre.

O evento celebrou produções que unem tecnologia, identidade cultural e inovação, consolidando o ecossistema de jogos eletrônicos na Amazônia.

A competição reuniu projetos de alto nível, avaliados tanto por especialistas técnicos quanto pela participação direta do público que circulou pela feira.

Ao ContilNet, o diretor da Headscon, Lucas Gaspar, disse que a mostra consolida o crescimento do mercado local de desenvolvimento de jogos.

“Em 2024 tivemos apenas um jogo, no ano passado dois, e este ano estamos com quatro jogos exibidos. O número de jogos inscritos do Acre também triplicou desde a primeira edição”, destaca Gaspar.

Confira os títulos premiados em cada categoria:

* Melhor Jogo (Voto Técnico): Ball Champ (PA)

* Melhor Jogo (Escolha do Público): Crianças Crescidas (AC)

* Melhor Arte: Tiny Memory (AM)

* Melhor Áudio: Valsa das Macaúbas (TO)

* Relevância Cultural: A Floresta Tem Boca (AC)

* Melhor Demo/Protótipo: Wheels, Tires and Flesh (AM)

O destaque para produções como Crianças Crescidas e A Floresta Tem Boca reforça o protagonismo acreano em traduzir narrativas locais, lendas e vivências amazônicas em experiências interativas envolventes.

No total, a mostra já alcançou a marca de 30 jogos da região expostos ao longo de suas edições. Nesta edição, os 10 melhores títulos da Amazônia Legal disputam premiações de destaque nacional e internacional.

Os vencedores das categorias Melhor Jogo do Júri Popular e Melhor Jogo do Júri Técnico receberão R$ 18 mil cada, além de vagas para integrar delegações em dois dos maiores eventos de games do mundo: Gamescon Alemanha e a Gamescon LATAM, realizado em São Paulo.

Outras quatro categorias também premiarão desenvolvedores com pacotes estimados em R$ 3.500 cada para participação no evento paulista.