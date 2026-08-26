Com Mailza, Nicolau lança campanha em evento em Rio Branco; FOTOS

Nicolau lança campanha ao lado de Mailza/Foto: ContilNet

O deputado estadual Nicolau Júnior (PP) deu o pontapé oficial em sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com um grande evento em Rio Branco.

O lançamento da campanha reuniu lideranças políticas de peso, como a governadora e candidata a reeleição, Mailza Assis, e os candidatos ao Senado Gladson Camelí e Marcio Bittar, além da presença da deputada federal e candidata a reeleição, Socorro Neri. Milhares de apoiadores e aliados de Nicolau marcaram presença no evento realizado na Maison Borges.

Nicolau chegou ao evento antes do horário inicialmente previsto para poder receber pessoalmente os apoiadores. Ele disse que fez questão de cumprimentar as pessoas que foram ao lançamento e agradecer pela confiança depositada em sua trajetória política.

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“Eu vim quatro horas da tarde para poder receber esse povo maravilhoso, para poder pegar na mão e agradecer por tudo que eles fizeram na minha vida, ao povo acreano, às pessoas que confiaram no deputado Nicolau”, declarou.

“Estou muito feliz. Estou pronto, o time está pronto e vamos para a eleição agora”, disse.

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