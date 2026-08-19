Comboio do IML leva corpos das 23 vítimas de acidente no Paraná

Comboio transportou os corpos até o IML/Foto: Reprodução

Um comboio formado por seis veículos do Instituto Médico-Legal (IML) transportou, nesta quarta-feira (19), os corpos das 23 pessoas mortas em uma colisão entre uma carreta e um micro-ônibus na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná.

As vítimas foram levadas para a sede da Polícia Científica em Ponta Grossa, onde equipes realizam os exames e o processo de identificação. A operação mobilizou profissionais de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava.

O acidente aconteceu durante a madrugada, no quilômetro 209 da rodovia. O micro-ônibus pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva e transportava pacientes e acompanhantes para consultas e tratamentos em hospitais de Curitiba e da região metropolitana.

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, morreram 13 mulheres, oito homens e duas crianças. Entre as vítimas estão 22 ocupantes do micro-ônibus e o motorista da carreta.

Outras cinco pessoas sobreviveram e foram encaminhadas a unidades de saúde de Ponta Grossa. Três apresentavam ferimentos graves, enquanto duas sofreram lesões moderadas. Entre os sobreviventes está uma criança de 6 anos.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal indicam que a carreta teria invadido a pista contrária e atingido frontalmente o micro-ônibus. A dinâmica e as causas da colisão ainda serão confirmadas pelas perícias e pela investigação.

Diante da quantidade de vítimas, a Polícia Científica acionou um protocolo internacional utilizado em grandes desastres. O procedimento envolve análise de impressões digitais, exames odontológicos, coleta de material genético e comparação com informações fornecidas pelos familiares.

A BR-373 ficou interditada por aproximadamente seis horas para o trabalho das equipes de resgate, retirada dos veículos e realização da perícia. O trânsito foi liberado após a limpeza da pista.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias. A Prefeitura de Imbituva também suspendeu aulas e parte dos serviços municipais, além de oferecer atendimento psicológico e apoio aos familiares.