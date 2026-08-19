Mina de ouro desaba e mata mais de 100 na República Centro-Africana

Equipes procuram vítimas entre escombros/Foto: Reprodução

Mais de 100 pessoas morreram após o desabamento de uma mina artesanal de ouro na República Centro-Africana. O acidente ocorreu na terça-feira (18), na vila de Zamboyé, próxima à fronteira com Camarões.

O número de vítimas ainda pode aumentar, já que trabalhadores permanecem desaparecidos ou soterrados. Equipes de resgate e moradores seguem procurando sobreviventes entre os escombros.

A mina fica na região de Nana-Mambéré, a cerca de 50 quilômetros da cidade de Baboua. Centenas de garimpeiros trabalhavam no local quando parte do terreno cedeu e atingiu as pessoas que estavam na área de exploração.

Sobreviventes em estado grave foram encaminhados para unidades de saúde. Um voluntário da Cruz Vermelha que participa dos trabalhos confirmou a retirada de mais de 100 corpos.

A suspeita inicial é de que o deslizamento tenha ocorrido após o colapso de túneis subterrâneos utilizados pelos trabalhadores. O Ministério Público de Baboua abriu uma investigação para apurar as causas do acidente, identificar as vítimas e verificar possíveis responsabilidades criminais.

Desabamentos são recorrentes em áreas de mineração artesanal na República Centro-Africana. Muitos desses locais operam sem fiscalização adequada, equipamentos de proteção ou estruturas capazes de reduzir o risco de acidentes.

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