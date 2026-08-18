Bando rende família, rouba veículos e bate em ponte durante fuga

Uma propriedade rural localizada no km 21 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, foi alvo de uma ação criminosa na noite desta segunda-feira (17). Um grupo invadiu o local, rendeu a família e roubou uma caminhonete e um quadriciclo.
Após a ação, o bando fugiram utilizando os veículos. A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências pela região na tentativa de localizar e prender os envolvidos.
Durante a fuga, os autores do crime perderam o controle da caminhonete e acabaram colidindo contra uma ponte. Com o veículo bastante danificado, o grupo decidiu abandoná-lo e prosseguiu na fuga levando apenas o quadriciclo.
A caminhonete foi localizada após a colisão, mas o quadriciclo ainda não havia sido recuperado até as primeiras horas da manhã desta terça-feira (18).
Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou presos. A Polícia Militar deve continuar realizando buscas na região, enquanto a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá trabalhar para identificar os autores e localizar o veículo levado da propriedade.