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Vídeo mostra fartura de mandim durante pescaria em rio no interior do Acre

No registro, é possível observar milhares de peixes capturados de uma só vez

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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A captura registrada no vídeo impressiona pela quantidade de peixes retirados em apenas um lance das redes.
A captura registrada no vídeo impressiona pela quantidade de peixes retirados em apenas um lance das redes | Foto: Cedida

Um vídeo divulgado nas redes sociais na segunda-feira (17) chamou a atenção pela grande quantidade de mandim encontrada no Rio Juruá. As imagens mostram pescadores realizando um lance impressionante, com duas redes praticamente tomadas pelo pescado.

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No registro, é possível observar milhares de peixes capturados de uma só vez, evidenciando a fartura de mandim no manancial. A cena rapidamente ganhou repercussão entre moradores e internautas que acompanham a movimentação dos rios da região.

Segundo informações, o cardume segue pelo Rio Juruá em direção ao município de Jordão. A presença em grande quantidade do pescado tem despertado a atenção de pescadores e ribeirinhos, que acompanham o deslocamento dos cardumes pelo manancial.

A captura registrada no vídeo impressiona pela quantidade de peixes retirados em apenas um lance das redes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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