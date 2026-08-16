Atuação comunitária e religiosa em Sena Madureira rendeu título de cidadão honorário ao profissional/ Foto: Cedida

A trajetória de Edmir de Souza Lima Filho é marcada por desafios que poderiam ter feito muitos desistirem, mas que serviram como combustível para seguir em frente. Filho de Edmir de Souza Lima e Maria José Bezerra de Lima, ele começou a trabalhar na construção civil ainda aos 13 anos, sem imaginar que aquela atividade se tornaria sua profissão e mudaria os rumos de sua vida.

Natural de Cruzeiro do Sul, aos 18 anos, Edmir mudou-se para Sena Madureira e enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua caminhada. Sem recursos, chegou a morar em uma casa de lona e passou por momentos em que até a alimentação era uma preocupação.

“Quando cheguei a Sena Madureira, passei por muitas dificuldades. Cheguei a morar em uma casa de lona e vivi momentos em que não tinha praticamente nada. Mas foi justamente nessa época que aprendi a não desistir e a valorizar cada pequena conquista”, relembra.

Durante esse período, algumas pessoas foram fundamentais para que Edmir conseguisse atravessar as dificuldades. “Eu nunca esqueci das pessoas que me ajudaram quando eu estava passando necessidade. Pastor Marcos Feitosa e Pastora Juce foram pessoas que Deus colocou no meu caminho e que me ajudaram em um momento em que eu realmente precisava”, afirma.

As dificuldades também acompanharam Edmir durante sua passagem por Rio Branco. Houve períodos em que faltava até o básico para se alimentar, experiências que, apesar de dolorosas, acabaram fortalecendo sua determinação.

“Teve momentos em Rio Branco em que faltava até o básico para comer. São coisas que a gente nunca esquece. Mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades me ensinaram a perseverar e fizeram com que eu desse ainda mais valor a tudo aquilo que consegui conquistar depois”, conta.

Após o casamento com Syla Gomes Batista, Edmir continuou trabalhando e buscando novas oportunidades. Passou por diferentes empresas e encontrou pessoas que reconheceram seu potencial profissional. Entre essas experiências, ele destaca sua passagem pela Santa Fé, empresa que considera fundamental para seu crescimento. “A Santa Fé teve uma importância muito grande na minha vida profissional. Foi uma empresa que me deu oportunidades e onde pude mostrar meu trabalho, aprender e crescer. Sou grato por todas as pessoas que acreditaram em mim ao longo dessa caminhada”, destaca.

Com anos de dedicação à construção civil, Edmir conquistou espaço e experiência até chegar à função de Mestre de Obras. Depois de participar de trabalhos importantes no Acre, atualmente está no Rio Grande do Sul, onde coordena serviços de reformas e manutenção.

“Hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus me ajudou. Aquele menino que começou a trabalhar aos 13 anos, que passou por tantas dificuldades, hoje está trabalhando como Mestre de Obras e vivendo uma das melhores fases da minha carreira. Isso tem um valor enorme para mim”, diz.

Mas a construção da história de Edmir vai muito além da profissão. A fé também sempre esteve presente em sua caminhada. Ele começou como músico na igreja e, posteriormente, tornou-se pastor. Durante aproximadamente cinco anos, esteve à frente de um trabalho da Igreja Batista Filadélfia no Segundo Distrito de Sena Madureira, experiência que considera um dos capítulos importantes de sua vida.

“Eu comecei como músico na igreja e depois tive a oportunidade de me tornar pastor. Durante cerca de cinco anos estive à frente desse trabalho no Segundo Distrito. Sou muito grato ao Pastor Edson Cameli, que confiou em mim e me deu essa oportunidade”, relata.

O reconhecimento por sua trajetória em Sena Madureira também veio por meio do Título de Cidadão Senamadureirense, concedido por iniciativa do vereador Tom Cabeleireiro. “Receber o Título de Cidadão Senamadureirense foi uma honra muito grande. Sena Madureira é uma cidade que faz parte da minha história, onde vivi momentos difíceis, mas também conquistei muitas coisas. Por isso, esse reconhecimento tem um significado especial para mim”, afirma.

Hoje, ao olhar para tudo o que viveu, Edmir não esconde o orgulho da caminhada. As dificuldades ficaram no passado, mas os ensinamentos permanecem presentes. “Eu não tenho vergonha de contar de onde vim. Pelo contrário, tenho orgulho. Saí de uma realidade muito difícil, passei por uma casa de lona, enfrentei necessidades e continuei trabalhando. Cada dificuldade fez parte da pessoa que me tornei”, declara.

Para Edmir, sua trajetória é uma prova de que as dificuldades do começo não precisam definir o futuro de ninguém. “Se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém que está passando por dificuldades, seria para não desistir. A situação que você está vivendo hoje não determina onde você vai chegar amanhã. Trabalhe, tenha fé, persevere e valorize as pessoas que estendem a mão. Eu sou uma prova de que é possível vencer”, conclui.

Da casa de lona às grandes obras, a história de Edmir de Souza Lima Filho é construída sobre três pilares que ele carrega até hoje: fé, trabalho e perseverança. Uma caminhada marcada por dificuldades, mas também pela capacidade de transformar cada obstáculo em aprendizado e cada oportunidade em um novo passo rumo à realização de seus sonhos.